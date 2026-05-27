Створено позашляховик, що за дві години трансформується у броньовий пікап

У Roshel наголошують, що нові машини створювалися з урахуванням реального бойового досвіду. Лише в Україні нині експлуатується понад 2500 бронеавтомобілів компанії, а зворотний зв’язок із фронту дозволяє швидко вдосконалювати техніку.

Про світові прем’єри, що відбуваються на загаданій виставці сьогодні, 27 травня, розповідає пресслужба виробника на своєму сайті.

Головна новинка – модульний LUV

Нова платформа LUV стала головною прем’єрою виставки. Машина отримала незвичну концепцію: у звичайному режимі це фактично стандартний автомобіль із «м’яким» кузовом, але приблизно за дві години його можна перетворити на повноцінний броньовик рівня STANAG Level 2.

Фото: Roshel

Для цього змінюються двері, скло та ключові елементи захисту. У Roshel вважають, що така схема дозволить країнам не тримати великі парки важкої бронетехніки у мирний час, але швидко переходити до захищених конфігурацій у разі загрози.

Платформа повністю розроблена у Канаді, використовує місцеві комплектуючі та інтегрована з глобальною сервісною мережею Ford.

"Повністю броньована конфігурація захисту STANAG 2 рівня, включаючи захист від вибухів, досягнута приблизно протягом 2 годин шляхом заміни ключових компонентів, таких як двері, лобове скло та інші модульні елементи захисту, – уточнюється в релізі

ExtremV для Арктики та бездоріжжя

Ще однією новинкою став гусеничний всюдихід ExtremV, створений спільно зі ST Engineering. Машина розрахована на роботу у надскладних умовах — від снігу й боліт до пустелі та гірської місцевості.

Всюдихід має амфібійні можливості, перевозить до 4 тонн вантажу та здатен працювати при температурах від -46 до +49°C. Запас ходу сягає близько 350 км. Конструкція з двома окремими секціями покращує прохідність та зменшує ризик застрягання на складному рельєфі.

Це буде своєрідна локалізація моделі всюдиходів ExtremV, взята в роботу на власних виробничих потужностях.

Цей транспортер з двох ланок спроможний за один рейс доставити 4 тони вантажу або ж цілу бригаду вахтовиків з особистими речами та майном бригади. Фото: Roshel

Новий Senator для евакуації поранених

Roshel також представила медичну версію Senator, адаптовану до сучасних умов фронту. Машина поєднує бронезахист, високу мобільність та нову систему евакуації Frestems, яка дозволяє завантажувати поранених навіть силами одного медика.



Автомобіль створений для роботи як у міських боях, так і на бездоріжжі, зберігаючи захист екіпажу від уламків, мін та стрілецької зброї.

Медвак на базі "Сенатора" зроблено на основі досвіду війни в Україні, де воюють віч-на-віч з ворогом умовах фронтового протистояння. Фото: Roshel

Що в перспективі



У Roshel заявляють, що нові платформи вже готові до серійного виробництва та орієнтовані не лише на Канаду, а й на союзників по НАТО.

"Сучасні оборонні закупівлі швидко змінюються. Країнам потрібні масштабовані, гнучкі та економічно стійкі рішення, які можуть швидко реагувати на загрози, що змінюються, не підтримуючи величезні неактивні автопарки. Roshel прагне підтримувати такі програми своїми транспортними платформами, включаючи новий LUV та медичний евакуаційний автомобіль Senator, – сказав генеральний директор Roshel Роман Шимонов.

Показ на CANSEC 2026 яскраво підтверджує постійний розвиток Roshel за межі традиційної броньованої техніки. Нові проєкти компанії спрямовані на підвищення мобільності та живучості в обороні, а також на адаптацію до реалій сучасних конфліктів, вимог безпеки та викликів.