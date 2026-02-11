Subaru знижує ціни на Forester в США: економія у 1,3-2 тисячі доларів

Додатково гібридну версію Forester тепер виробляють у США — і, схоже, саме локалізація дозволила скоригувати прайси вниз, зазначає Auto24.

Forester Sport Onyx Edition коштує від $36 495 і базується на комплектації Sport. Вона отримала чорні акценти кузова, темно-сірі емблеми та 19-дюймові легкосплавні диски з темним металевим покриттям.

У салоні — двоколірна оббивка StarTex у чорно-сірому виконанні з коричневою контрастною строчкою, шкіряне кермо, металеві декоративні вставки та преміальна аудіосистема Harman Kardon з 11 динаміками.

Оскільки версія створена на базі Sport, вона має підвіску з налаштуванням під активну дорожню їзду та систему SI-Drive з режимами Intelligent і Sport Sharp.

Масове зниження цін

Subaru не вдається у деталі, але наголошує на “постійному акценті на цінності”. Базова версія Forester залишається на рівні $29 995, повідомляє Carscoops, хоча інші комплектації подешевшали:

Forester Premium — $31 995 (економія $1 390);

Forester Sport — $34 795 (мінус $1 310);

Forester Wilderness — $36 995 (мінус $1 390);

Forester Limited — $35 995 (економія $1 700);

Forester Touring — $39 995 (мінус $1 600).

Таким чином, зниження вартості сягає $1 300–2 015 залежно від версії.

Гібрид став дешевшим після локалізації

Forester Hybrid 2026 року тепер виробляється в Америці. Модель отримала незначні оновлення, зокрема модернізований селектор трансмісії та змінений дизайн підсклянників. Ціни також знижені:

Premium Hybrid — $34 730 (мінус $1 865);

Sport Hybrid — $37 930 (економія $1 665);

Limited Hybrid — $38 995 (мінус $2 015);

Touring Hybrid — $41 545 (економія $1 750).

Генеральний директор Subaru of America Джефф Волтерс пояснив рішення просто: споживачі як ніколи зосереджені на доступності — і компанія бачить у цьому можливість запропонувати більше за ті ж гроші.

Техніка без змін

Звичайний Forester оснащується 2,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 180 к.с. і крутним моментом 241 Нм. Він працює у парі з варіатором та фірмовою симетричною системою повного приводу. Водночас гібридна версія також базується на 2,5-літровому двигуні, але доповнюється двома електромоторами та літій-іонною батареєю.

Сумарна потужність становить 194 к.с. Витрата пального заявлена на рівні приблизно 6,7 л на 100 км у місті, 6,9 л на трасі та близько 6,5 л у змішаному циклі. Subaru фактично робить ставку на перевірену формулу — знайома техніка, мінімальні зміни в оснащенні, але нижча ціна. В умовах зростаючої конкуренції та тиску на бюджети покупців такий підхід може виявитися стратегічно правильним.