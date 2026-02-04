Електрична Toyota C-HR також виявилась суттєво дорожчою за свого близнюка від Subaru у США

Парадокс у тому, що компактніший C-HR коштує приблизно на 2 тис. доларів дорожче за bZ у базі та свого близнюка Subaru Uncharted, повідомляє Auto24. Пояснення просте: новинка стандартно оснащується повним приводом з двома електромоторами. Сукупна віддача системи становить 252 кВт (338 к.с.), тоді як bZ у базовій версії має лише передній привід, а повноприводна модифікація ще дорожча.

Нагадаємо: Toyota змінила назву кросовера bZ4x на bZ в США

Динаміка та запас ходу

Електричний C-HR виявився не лише стильним, а й доволі швидким. Розгін до 100 км/год займає близько 5 секунд, що цілком на рівні спортивних кросоверів. Батарея ємністю 74,7 кВт-год обіцяють забезпечити запас ходу до 470 км за американським циклом. Підтримка швидкої зарядки дозволяє поповнити заряд з 10 до 80% приблизно за 30 хвилин, а наявність порту NACS означає сумісність із мережею швидких зарядок Tesla в США.

Купе-кросовер із багатим “базисом”

Навіть у стартовій комплектації C-HR виглядає зовсім не як “вхідний квиток” у світ електромобілів. Автомобіль отримав 18-дюймові легкосплавні колеса, електропривод кришки багажника, рейлінги на даху та фірмову оптику з С-подібними фарами. У салоні — цифрова панель приладів і великий 14-дюймовий мультимедійний екран, підігрів керма та передніх сидінь, оздоблених тканиною з матеріалом SofTex.

Комфорт доповнюють електрорегулювання водійського крісла у восьми напрямках, два бездротові зарядні майданчики для смартфонів і аудіосистема з шістьма динаміками. Підкермові пелюстки дозволяють керувати інтенсивністю рекуперативного гальмування.

Безпека

У стандартне оснащення входить повний пакет Toyota Safety Sense 3.0, що включає адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі, автоматичне гальмування з розпізнаванням пішоходів, моніторинг сліпих зон і допомогу при паркуванні з автоматичним гальмуванням спереду та ззаду. Фактично, більшість сучасних електронних помічників тут уже “в базі”.

Що пропонує топверсія

Для тих, хто хоче максимуму, Toyota підготувала версію C-HR XSE за 39 000 доларів. Вона відрізняється 20-дюймовими колесами, більш преміальним салоном із замшею та SofTex, пам’яттю сидінь, системами допомоги в заторах і при зміні смуги, а також панорамною камерою кругового огляду. Серед опцій також заявлені двоколірне фарбування кузова та панорамний скляний дах.

Також цікаво: Нова електрична Toyota виявилась на 5 тисяч доларів дорожчою, ніж близнюк від Subaru

Малий, але з характером

Новий Toyota C-HR наочно показує, що у світі електромобілів розмір більше не дорівнює ціні. Компактний кросовер бере не габаритами, а потужністю, оснащенням і технологіями. І хоча його вартість може здивувати, C-HR явно розрахований на тих, хто хоче яскравий електромобіль без компромісів.