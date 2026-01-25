Маляр у Rolls-Royce заробляє більше пілота літака: за що така зарплата

В епоху автоматизації виробництва наносити на кузов у ручному режимі спеціальною фарбою лише одну декоративну лінію доручено маляру Марку Корту. Нікому іншому так ювелірно витончено зробити пряму смужку від фар до задніх ліхтарів не вдається.

Як зазначає moto.pl, ця робота вимагає абсолютної точності, оскільки фарба миттєво зчіплюється з кузовом. Найменша помилка обернеться відправленням автомобіля на нове перефарбування, що неприйнятно для нового Rolls-Royce.

Перевиконувати план тут не прийнято

Мова йде не тільки про тоненьку лінію, оскільки замовники ще просять інколи додати якийсь графічний елемент у вигляді орнаменту – це може бути листок, гроно винограду, пелюстки квіток тощо.

В середньому для нанесення однієї смужки витрачається до трьох годин. І це для лінії в 5 метрів завдовжки. Вважай, трохи більше півтора метра за годину. Таким чином за день майстер встигає обробити лише один автомобіль.

Половину свого життя Марк Корт присвятив одній справі – ручному розпису ліній на лімузинах Rolls-Royce. Фото: Rolls-Royce

Більшого від нього й не вимагають – виробник дорожить репутацією і відступати від власних стандартів не бажає. Імідж тримається на досконалості всього процесу. Нанесена вручну лінія одна з таких візитівок.

Штрих ексклюзивності завершальний

Його лінії – одні з останніх, що наносяться перед відвантаженням, що робить їх справжнім завершальним штрихом. Робота виконується у штаб-квартирі бренду в Гудвуді у спеціально відведеному місці, де ніхто і ніщо не відриває від роботи.

І це зрозуміло, оскільки йдеться про дотримання стандартів одного з найексклюзивніших автомобільних брендів у світі. Однак винятки бувають. Якщо Rolls-Royce пошкодився де завгодно у світі, Марк вирушає туди коштом заводу зі своїм набором пензлів, щоб відновити лінію кузова та орнамент.

Витончена лінія та графічний елемент ручного нанесення виділяє бренд від усіх інших автомобілів світу. Колаж: Авто24

Ексклюзив коштує дорого

З 2003 року Марк Корт лишається єдиною людиною, якій довіряли фарбувати ручний розпис кузовів Rolls-Royce. Це – визнання фахового рівня.

Звісно, ручне фарбування тонкої смужки (лінії кузова) на новеньких автомобілях Rolls-Royce коштує дорого. Деякі ресурси вказують, що йому платять приблизно 500 000 доларів за кожне авто. Однак швидше за все, йдеться про річну зарплату.

Від вивісок до розкоші

Свого часу Марк Корт був художником з ручного розпису написів та вивісок, тобто художник реклами. Потім він перекваліфікувався, відточував свою техніку в BMW, де деталі декору мотоциклів все ще розписували вручну.

Його здатність створювати ідеально пряму лінію по довгому кузові стала його візитною карткою. Саме цей досвід роботи з пензлем дозволив йому пройти процес набору та розпочати роботу в Rolls-Royce.

Робота практично без відпусток

Марк Корт до найвишуканішого автомобіля ставиться опосередковано – для нього це робоче місце, де брак не допускається. Зосередженість, незалежно від ціни, виконання та майбутнього власника автівки.

Лінія, яку провів Марк, є опціоном приблизно за 5000 євро нетто. Фото: Rolls-Royce

Тривалі перерви в роботі ускладнюють повернення до робочого процесу, тому Корт рідко бере відпустку. Коли завод не працює через нові моделі, він подорожує до різних куточків світу, щоб розписувати автомобілі клієнтів або демонструвати свої навички на заходах бренду.

Інструмент також ручної роботи

Основним робочим інструментом майстра ексклюзивного розпису є пензлик. Він також ручного виготовлення, набирається з білячого волосся.

В основному матеріал береться із хвоста білки. Там волоски найдовші, м'які, еластичні та добре відповідають призначенню завдяки гострому кінчику. Їх завод замовляє у приватного майстра, розміри пензликів з білячого ворсу Марк Корт визначає сам.

Досить часто до класичної смужки замовники просять додати маленький орнамент і ексклюзивний розпис стає вишуканішим. Фото: сайт bentleyspotting.com

До речі, свого часу в Україні була потужна школа майстрів з ручного виготовлення пензликів саме з білячих хвостів. В основному вони працювали на фаянсових та фарфорових заводах, де посуд розписували вручну. Нині в Україні таких майстрів лишилося не більше десятка.

Професія Марка Корта під загрозою зникнення

В керівництві Rolls-Royce визнають, що заміну майстру такого рівня важко знайти. Нині найбільшим викликом для компанії є пошук когось, хто б взяв на себе цю унікальну роль.

Все в роботі вивірено до міліметра. Марк наносить пудру на кінчики пальців, щоб забезпечити плавне ковзання, забезпечуючи ідеально рівну лінію шириною 3 мм без будь-яких спотворень.

Марк Корт: я остання людина на заводі, яка торкається машини, перш ніж вона потрапить до клієнта. Фото: Rolls-Royce

Спроби навчити додаткових співробітників були невдалими, і навіть син Марка Корта обрав інший кар'єрний шлях.

Попри таку проблему, бренд продовжує пропонувати клієнтам додаткові розписи вручну, включаючи ініціали та декоративні мотиви. Це демонструє, що у світі розкоші людська точність все ще має цінність, яку жодна машина не може замінити.