Хор "Гомін" на частину гонорарів з концертних турів закупив автомобілі для ЗСУ

Як йдеться у релізі Львівської мерії, це вже друга партія автомобілів, придбаних у межах збору "Народний гомін". Ця ініціатива передбачає збір коштів на 50 автівок для 50 підрозділів.

Прославлені хоровики з "Гомону" разом із партнерами почали збирати кошти на автомобілі для Збройних Сил України під час свого Всеукраїнського туру.

Торік розпочали, а цьогоріч продовжили

Торік на закупівлю, доставку і ремонт машин було зібрано 10 мільйонів гривень. Передача першої партії техніки у 25 авто відбулася 20 жовтня 2025 року.

"Першою місією колективу є популяризація української музики – і над цим ми працюємо щодня. Водночас сьогодні ще важливішою вважаємо нашу місію – підтримку української армії. Саме тому передача автівок для військових триває й далі: нині відбувається вже друга частина цієї важливої ініціативи, спрямованої на допомогу нашим Захисникам", – зазначив художній керівник хору “Гомін” Вадим Яценко.

Львівські співаки з різних колективів у своїх масштабних донатах захисникам навіть перевершили деяких столичних колег. Хористи "Гомону" це в черговий раз довели. Фото: мерія Львова

В планах "Гомону" ще кілька проєктів

За 2025 рік колектив Львівського органного залу провів понад 200 концерті в Україні та Європі. Концертна діяльність хору стала основою масштабних благодійних ініціатив.

Нині в заліку хоровиків кілька проєктів, спрямованих на підтримку Сил оборони. Детальніше про це можна прочитати на ФБ-сторінці хору "Гомін", його сайті та партнерських ресурсах.

Довідка Авто24

Нагадаємо, муніципальний хор "Гомін"має 40-річну історію. З 2023 року цей колектив входить до складу Львівського органного залу. Художній керівник і головний диригент — Вадим Яценко.

Колектив також відомий участю у саундтреку до серіалу "Чорнобиль" від HBO. До основного складу входить 26 учасників.

Хор «Гомін» було визнано найкращим хором 2024 року в Україні.