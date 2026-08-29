Toyota – король поломок, BMW – серед найнадійніших: що показала статистика ADAC

Водночас рейтинг надійності окремих моделей має несподіваних лідерів і аутсайдерів. За даними ADAC, на які посилається chip.de, серед 1000 зареєстрованих електромобілів в середньому сталося 6,5 поломки. Для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння цей показник становить 12,5.

Однією з причин називають простішу конструкцію електромобілів: у них менше механічних деталей, які зношуються та можуть вийти з ладу.

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Головним джерелом проблем для обох типів автомобілів залишається 12-вольтовий акумулятор – на нього припадає майже кожна друга поломка.

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Найгірші результати серед окремих моделей демонструють автомобілі Toyota. Причому основною причиною проблем знову стають стартерні акумулятори.

Серед трирічних машин ADAC зафіксував такі показники поломок:

Toyota Yaris Cross – 63,4 на 1000 авто;

Toyota Yaris – 50,2;

Toyota C-HR – 33,2;

Toyota RAV4 – 31;

Toyota Corolla – 15,2.

Для порівняння, у деяких моделей конкурентів показники в рази нижчі.

BMW та Tesla – серед лідерів

Найкраще себе показали окремі моделі BMW. У BMW i3 коефіцієнт поломок становить лише 0,4, у BMW X2 – 0,8.

Також дуже низькі показники мають Tesla Model 3 – 0,7 та Mini – 0,8.

Водночас серед електромобілів є й проблемні моделі. Hyundai Ioniq 5 отримав показник 28 поломок на 1000 автомобілів. ADAC пов'язує значну частину проблем із системою ICCU – компонентом силової електроніки.

Досить часто не дуже дорога за цінником машина має менше поломок, через що ремонтники виїзної служби ADAC констатують: дороге – не завжди надійне. Фото: ADAC

Старі автомобілі стали надійнішими

ADAC також відзначає загальне зниження ризику поломок із роками. Якщо десять років тому ймовірність поломки десятирічного автомобіля становила близько 6,5%, то тепер вона знизилася до 3,1%.

Водночас автопарк Німеччини старішає: середній вік автомобіля вже становить близько 14 років. Через це минулого року ADAC отримав майже 3,7 млн викликів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше.

У дослідженні ADAC проаналізував поломки 158 моделей 27 автовиробників. При цьому статистика має певні обмеження: поломки нових автомобілів, які обслуговуються за заводськими програмами допомоги, можуть не потрапляти до бази ADAC.