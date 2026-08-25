Toyota Corolla святкує 60-річчя: представлено спеціальні ювілейні версії

На честь цієї події японський автовиробник підготував спеціальні версії Corolla Hatchback, Touring Sports та Sedan, які отримали ексклюзивні кольори кузова, унікальні елементи дизайну та розширене оснащення.

Corolla залишається однією з найважливіших моделей Toyota

У Toyota нагадують, що успіх Corolla базується на принципах, закладених ще в першому поколінні моделі: доступність, практичність, висока якість та надійність. За 60 років Corolla змінилася у 12 поколіннях, адаптуючись до нових вимог покупців та технологічних тенденцій. Сьогодні модель виробляють на 12 підприємствах у різних країнах світу та продають у понад 150 країнах і регіонах.

Європа залишається одним із ключових ринків для Corolla. Виробництво моделі на континенті стартувало у 1994 році на заводі Toyota Motor Manufacturing Turkey, а з 1998 року до нього приєдналося підприємство Toyota Motor Manufacturing UK.

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Ювілейні Corolla отримали особливий дизайн

Спеціальні версії Corolla Hatchback та Touring Sports вирізняються новим ексклюзивним кольором кузова New Boreal Blue у двоколірному виконанні з контрастними чорними стійками та дахом кольору Night Sky Black. Також автомобілі отримали:

нові 17-дюймові легкосплавні диски з 10 спицями;

хромовані чорні колісні гайки;

матово-сріблясті декоративні елементи на передньому бампері та порогах;

затемнені оздоблювальні елементи навколо протитуманних фар і задньої частини кузова;

ювілейні наклейки 60th Anniversary на задніх дверях.

для універсала Touring Sports додатково передбачено матово-сріблястий декор на нижній частині заднього бампера.

Седан отримав власний ексклюзивний колір

Для Corolla Sedan підготували окремий відтінок кузова під назвою Lunar Sky Blue. Седан також отримав більшість стилістичних рішень від хетчбека та універсала, включаючи спеціальні колісні диски, ювілейні емблеми та декоративні елементи. Додатковою особливістю стала матово-срібляста вставка на кришці багажника. Крім того, для всіх ювілейних версій будуть доступні альтернативні кольори кузова Platinum White Pearl та Ash Grey Metallic.

В салоні з'явилися ювілейні акценти

Інтер'єр спеціальних версій доповнили декоративними елементами з нагоди 60-річчя моделі. Серед них:

накладки на пороги з логотипом 60th Anniversary;

текстильні килимки чорного кольору з матово-сріблястими вставками;

спеціальні декоративні акценти в оздобленні салону.

Гібридні силові установки залишилися без змін

Усі версії Corolla продовжать використовувати гібридні силові установки п'ятого покоління Toyota Hybrid. Для Corolla Hatchback та Touring Sports доступні два варіанти: 1,8-літровий гібрид потужністю 140 к.с. й 2,0-літровий гібрид потужністю 178 кінських сил. Водночас седан пропонується виключно з 1,8-літровою гібридною установкою.

Цифровий кокпіт і сучасні системи безпеки входять до стандартного оснащення

Ювілейні Corolla оснащуються цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,3 дюйма та мультимедійною системою Toyota Smart Connect+ з сенсорним дисплеєм 10,5 дюйма. Мультимедійний комплекс підтримує хмарну навігацію з актуальною інформацією про дорожню ситуацію та функцію планування маршруту. Також до стандартного оснащення входить пакет систем безпеки Toyota T-Mate, до складу якого входять:

система попередження зіткнень Pre-Collision System;

адаптивний круїз-контроль;

система утримання у смузі руху;

система допомоги при екстреному маневруванні;

розпізнавання дорожніх знаків.

Оновлення програмного забезпечення мультимедіа та електронних систем здійснюватимуться "по повітрю".

Продажі стартують восени

Toyota вже відкрила прийом замовлень на спеціальні версії Corolla 60th Anniversary. Перші поставки автомобілів клієнтам у Європі заплановані на кінець жовтня.