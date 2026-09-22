Toyota готує хитрий електромобіль: бензиновий мотор працюватиме лише як генератор

Як пише видання Nikkei Asia, Toyota планує розпочати збірку свого першого EREV у квітні 2027 року. Спочатку виробництво буде скромним – лише кілька сотень машин на місяць, але вже у 2028 році компанія хоче вийти на вражаючі 400 тисяч одиниць.

На відміну від класичного гібрида, в електромобілях з подовжувачем запасу ходу бензиновий двигун взагалі не має механічного зв'язку з колесами. Задача ДВЗ у таких системах – лише генерувати струм для батареї. Це ідеальний компроміс для тих, хто хоче пересісти на електротягу, але боїться залишитися з порожнім акумулятором далеко від зарядок.

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Чому саме зараз і для кого

Поки що новинку розробляють спеціально для китайського ринку, де такий формат зараз б'є рекорди продажів. Toyota вирішила не адаптувати глобальні моделі, а створити продукт з нуля під місцеві смаки. Цікаво, що японці десятиліттями відточували технологію звичайних гібридів, але в нішу EREV заходять із помітним запізненням.

Toyota – не єдиний гігант, який придивляється до цієї технології. Їхній партнер по водневих розробках, компанія BMW, також розглядає можливість повернення до формату EREV. Баварці можуть застосувати таку схему на подовженій версії iX5 або навіть на наступному поколінні X7.