Автомобілі якої марки найчастіше доживають до 400 тисяч кілометрів

Toyota вкотре підтвердила репутацію одного з найвитриваліших автовиробників у світі. Як повідомляє iSeeCars, дослідники проаналізували понад 395 мільйонів автомобілів і з'ясували, що 19,7% машин Toyota мають прогнозовані шанси подолати щонайменше 250 тисяч миль, тобто приблизно 402 тисячі кілометрів. Для всього авторинку цей показник становить лише 5,4%.

Toyota випередила конкурентів у кілька разів

Результат Toyota виглядає особливо переконливо, якщо перевести американські 250 тисяч миль у звичні для українського автомобіліста кілометри. Це понад 400 тисяч кілометрів, тобто пробіг, який для більшості сучасних автомобілів уже вважається дуже серйозним випробуванням.

За розрахунками iSeeCars, Toyota має 19,7% ймовірності досягти цього показника. Середній результат для всіх брендів становить лише 5,4%, тому Toyota перевищує середній рівень у 3,7 раза.

На другому місці опинився Lexus із результатом 14,4%, а третім став Honda з 13,3%. Четверту позицію зайняла Acura, яка показала 9,5%.

Тобто перша четвірка повністю складається з японських брендів, причому кожен із них помітно випереджає середній результат ринку.

Цікаво, що це не перше дослідження, яке показує перевагу японських автомобілів за довговічністю. Auto24 раніше розповідав про рейтинг надійності вживаних автомобілів, де Toyota та Lexus також опинилися серед лідерів.

Авто з найдовшим пробігом № Марка % досягнення 400 тис. км Коеф. до середнього 1 Toyota 19.7% 3.7x 2 Lexus 14.4% 2.7x 3 Honda 13.3% 2.5x 4 Acura 9.5% 1.8x 5 GMC 5.8% 1.1x Overall Average* 5.4% -- 6 Mazda 5.3% 1.0x 7 Lincoln 4.7% 0.9x 8 Ram 4.2% 0.8x 9 Ford 4.1% 0.8x 10 Cadillac 3.9% 0.7x 11 Chevrolet 3.6% 0.7x 12 Nissan 3.4% 0.6x 13 Tesla 3.3% 0.6x 14 Subaru 2.8% 0.5x 15 Mercedes-Benz 2.6% 0.5x 16 Volvo 2.6% 0.5x 17 INFINITI 2.5% 0.5x 18 Dodge 1.7% 0.3x 19 Volkswagen 1.5% 0.3x 20 Jeep 1.2% 0.2x 21 Kia 0.8% 0.2x 22 Mitsubishi 0.8% 0.2x 23 Hyundai 0.8% 0.2x 24 Chrysler 0.7% 0.1x 25 BMW 0.5% 0.1x 26 Audi 0.5% 0.1x 27 Land Rover 0.4% 0.1x 28 Buick 0.4% 0.1x 29 Porsche 0.3% 0.1x 30 FIAT 0.2% 0x 31 Jaguar 0.0% 0x 32 MINI 0.0% 0x 33 Maserati 0.0% 0x

Японці зайняли перші чотири місця

Після Toyota, Lexus, Honda та Acura ситуація стає значно цікавішою. Найкращим неяпонським брендом стала GMC із показником 5,8%. Це практично відповідає середньому результату всього ринку. Mazda опинилася неподалік - 5,3%.

Далі показники вже помітно нижчі. Ram має 4,2%, Ford - 4,1%, Cadillac - 3,9%, Chevrolet - 3,6%, Nissan - 3,4%, а Tesla - 3,3%.

Для порівняння: Volkswagen отримав лише 1,5%, BMW та Audi - по 0,5%, а Porsche - 0,3%.

Найнижчі результати у дослідженні продемонстрували FIAT із 0,2%, а також Jaguar, MINI та Maserati, для яких прогнозована ймовірність досягнення 250 тисяч миль округлена до нуля.

Різниця між Toyota та іншими брендами справді величезна

Якщо подивитися не на сам рейтинг, а на співвідношення із середнім результатом, перевага Toyota стає ще помітнішою.

19,7% проти 5,4% означає, що автомобіль Toyota має приблизно у 3,7 раза вищу прогнозовану ймовірність дістатися позначки 400 тисяч кілометрів, ніж середньостатистична машина.

У Lexus цей показник становить 2,7 середнього значення, у Honda - 2,5, а Acura - 1,8.

Саме тому перша четвірка так сильно відірвалася від решти брендів. П'яте місце GMC має вже лише 5,8%, а всі наступні марки не дотягують до 5%.

До речі, для Toyota це не перший подібний результат. У попередньому дослідженні iSeeCars за 2025 рік бренд також очолив рейтинг, а серед окремих моделей Toyota взагалі домінувала у списку автомобілів, здатних дістатися 250 тисяч миль.

У Toyota є автомобілі, які реально їздять по 500 тисяч кілометрів

Рейтинг iSeeCars не означає, що кожна Toyota автоматично проїде 400 тисяч кілометрів без ремонту. Йдеться про статистичну ймовірність досягнення певного пробігу, а не про гарантований ресурс конкретного автомобіля.

На результат впливають покоління, двигун, трансмісія, умови експлуатації та якість обслуговування.

Водночас репутація Toyota не виникла на порожньому місці. Auto24 вже писав про автомобілі, здатні проїхати пів мільйона кілометрів, і японські марки традиційно займають у таких рейтингах значну частину місць.

Є й конкретні приклади. Старі Toyota Camry, Land Cruiser, 4Runner, Sequoia та деякі інші моделі давно стали відомими завдяки величезному ресурсу. Раніше Auto24 розбирав, які автомобілі особливо складно "вбити", і Toyota там також була серед головних героїв.

Надійність не означає, що машина не ламатиметься

Є ще один важливий момент, особливо для тих, хто шукає вживаний автомобіль.

Навіть якщо конкретна модель має чудову статистику довговічності, це не означає, що екземпляр із пробігом 300-400 тисяч кілометрів не потребуватиме серйозних вкладень. Підвіска, система охолодження, кондиціонер, електрика, трансмісія та інші компоненти мають власний ресурс і поступово зношуються.

Тому високий рейтинг бренду варто сприймати саме як статистичну перевагу, а не як індульгенцію для будь-якого автомобіля.

Особливо це важливо на українському ринку, де пробіг вживаних машин нерідко коригують перед продажем. Auto24 досліджував, у яких автомобілів найчастіше скручують одометр, і Toyota Avensis тоді опинилася серед моделей, які найчастіше ставали жертвами такого шахрайства.

А що з преміальними автомобілями?

З преміумбрендами ситуація виявилася набагато складнішою.

Серед них беззаперечним лідером є Lexus із 14,4%. Друге місце посідає Acura з 9,5%, а далі йдуть Lincoln із 4,7% та Cadillac із 3,9%.

Tesla з результатом 3,3% опинилася на п'ятій позиції серед преміальних брендів, майже впритул до середнього показника цієї категорії, який становить 3,4%.

А ось далі показники різко падають. Mercedes-Benz та Volvo мають по 2,6%, Infiniti - 2,5%, BMW та Audi - по 0,5%. Porsche отримав 0,3%, а для Jaguar та Maserati прогнозована ймовірність досягнення 250 тисяч миль округлена до нуля.

Це не обов'язково означає, що дорогі німецькі автомобілі "гірші" за японські. Самі автори дослідження нагадують, що преміальні машини часто експлуатуються інакше, зокрема мають інші середні річні пробіги. Тому пряме порівняння брендів потрібно робити з урахуванням методології дослідження.

Звідки взялися ці цифри

iSeeCars проаналізував дані понад 395 мільйонів автомобілів. Для кожного автомобіля дослідники враховували середній пробіг залежно від віку, після чого за допомогою власної статистичної моделі розраховували ймовірність досягнення різних пробігів.

Для рейтингу брендів показники окремих моделей і поколінь об'єднували в загальний результат марки, причому враховували поширеність конкретних моделей на дорогах. Вантажні автомобілі важкого класу та моделі з недостатньою кількістю даних до дослідження не включали.