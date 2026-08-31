Toyota вперше вироблятиме електромобіль у Китаї: новий Lexus складатимуть у Шанхаї

Про створення нового підприємства Toyota офіційно повідомила ще наприкінці 2025 року. За планом японського автовиробника, виробництво Lexus BEV у Шанхаї має стартувати з 2027 року, а початкова потужність підприємства становитиме близько 100 тисяч автомобілів на рік.

Lexus вперше вироблятимуть у Китаї без японського конвеєра

Для Toyota це доволі символічний крок. Компанія традиційно розробляла ключові технології та моделі в Японії, а вже потім поширювала їх на інші ринки.

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Тепер логіка змінюється. Новий Lexus створюватимуть і вироблятимуть у Китаї, причому китайська команда братиме активну участь у розробці автомобіля. Про це повідомило видання Nikkei Asia. Toyota прямо пояснює це бажанням краще відповідати потребам місцевих покупців.

Китай сьогодні є одним із найважливіших ринків для електромобілів, а місцеві виробники задають темп не лише за кількістю моделей, а й за швидкістю їхньої розробки.

Toyota вже адаптує свою стратегію під ці умови. Раніше Auto24 писав, що нові електричні Toyota отримають технології Huawei та Xiaomi, а компанія планує використовувати штучний інтелект у розробці, виробництві, контролі якості та логістиці.

Виробництво стартує з 2027 року

Нове підприємство Toyota у Шанхаї буде орієнтоване не просто на складання автомобілів. Компанія створює окрему структуру для розробки та виробництва електромобілів і батарей під брендом Lexus.

На старті планується близько 1000 робочих місць, а виробнича потужність становитиме приблизно 100 тисяч автомобілів на рік. Коли завод вийде на заявлену потужність, він зможе випускати понад 8 тисяч автомобілів на місяць.

При цьому Toyota поки не розкриває назву майбутньої моделі, її характеристики та ціну.

Новий Lexus отримає технологію gigacasting

Однією з головних технологічних особливостей майбутньої моделі стане gigacasting. Простими словами, замість виготовлення великої кількості окремих деталей кузова їх намагаються об'єднати у значно більші елементи, які відливаються як одна деталь.

Такий підхід дозволяє скоротити кількість деталей і зварювальних операцій, спростити виробничий процес та потенційно зменшити масу кузова.

Toyota вже розглядає gigacasting як один із ключових способів здешевлення виробництва електромобілів. Компанія заявляла, що інтеграція великих елементів кузова допоможе скоротити витрати на розробку автомобілів і виробниче обладнання.

Тож китайський Lexus стане ще й своєрідним полігоном для нової виробничої філософії Toyota.

Toyota вже продає в Китаї електромобілі з китайськими технологіями

Японський автовиробник не починає електричний наступ у Китаї з нуля. Toyota вже має там кілька моделей на електротязі.

Зокрема, компанія продає Toyota bZ5, який використовує акумулятор BYD Blade. Auto24 раніше розповідав, що новий Toyota bZ5 у Китаї коштує дешевше за деякі вживані Corolla. Запас ходу цієї моделі за китайським циклом CLTC заявлений на рівні до 630 км.

Toyota також представила в Китаї bZ7, розроблений за участю GAC та китайського центру досліджень і розробок Toyota. Компанія прямо називає Китай одним із найбільш передових ринків за рівнем електрифікації.

Тобто новий Lexus буде наступним кроком у цьому процесі, але вже у значно дорожчому сегменті.

Lexus теж швидко переходить на електротягу

Сам бренд Lexus останніми роками помітно прискорив електрифікацію. У 2025 році компанія представила нове покоління ES у Шанхаї, причому модель доступна як з гібридною, так і повністю електричною силовою установкою.

А у 2026 році Lexus представив трирядний електричний SUV TZ. Модель має повний привід і батареї ємністю 76,96 та 95,82 кВт·год.

Цікаво, що нинішні електричні Lexus все ще значною мірою спираються на глобальні виробничі потужності Toyota. Наприклад, новий ES для американського ринку виробляють у Японії.

Новий китайський Lexus стане принципово іншим випадком: його не просто продаватимуть у Китаї, а розроблятимуть і вироблятимуть безпосередньо там.

Китай змушує Toyota змінюватися швидше

Для Toyota це рішення має не лише виробничий, а й стратегічний сенс.

Конкуренція на китайському ринку електромобілів стала настільки жорсткою, що традиційного японського підходу "розробили в Японії — потім адаптували для світу" вже може бути недостатньо.

Місцеві виробники запускають нові моделі значно швидше, активно використовують китайську електроніку та програмне забезпечення і постійно оновлюють модельний ряд. Auto24 вже писав про те, як китайські виробники фактично змінюють правила автомобільного ринку, змушуючи навіть таких консервативних виробників, як Toyota, активніше співпрацювати з місцевими технологічними компаніями.

На цьому тлі китайський Lexus виглядає вже не просто як чергова новинка. Toyota фактично переносить частину центру прийняття рішень ближче до ринку, де електромобільна конкуренція зараз одна з найжорсткіших у світі.

І це може бути головною особливістю майбутньої моделі. Lexus, який народиться в Китаї, буде створений не за принципом "японський автомобіль для китайського ринку", а як автомобіль, розроблений у Китаї саме для китайського покупця. Якщо експеримент виявиться успішним, такий підхід цілком може поширитися і на інші ринки Toyota.