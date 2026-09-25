Що тестують у місті майбутнього Toyota Woven City

У тестуванні беруть участь близько 160 людей із приблизно 80 домогосподарств. Їх називають Weavers. Серед учасників є мешканці міста Сусоно, де розташоване Woven City, а також сусідніх муніципалітетів. Компанії-учасники, яких Toyota називає Inventors, тестують свої продукти та сервіси, отримують відгуки від Weavers і вдосконалюють рішення за принципом Kaizen, тобто постійного покращення.

У Woven City тестують роботів та системи безпеки

Одним із прикладів таких проєктів стала інтегрована система ANZEN, яку розробила Woven by Toyota. Її випробування вже проводяться у Woven City. У межах нещодавньої угоди між Woven by Toyota та адміністрацією префектури Сідзуока тестування системи планують розширити за межі міста протягом 2026 фінансового року.

Для цього відповідні пристрої встановлять на службових автомобілях уряду префектури, після чого збиратимуть дані. Ще один напрямок пов'язаний із домашніми роботами. AI Robot Association (AIRoA) разом із мешканцями Woven City тестує роботизовані пристрої, які допомагають у повсякденних завданнях, зокрема, прибирають та переносять предмети. Станом на 24 вересня роботи були встановлені в 11 домогосподарствах, де з ними вже протестували понад 1000 різних завдань.

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У місті досліджують вплив кави на концентрацію

У Woven City також проводяться проєкти, пов'язані з аналізом поведінки людей. Компанія UCC Japan, яка керує кав'ярнею UESHIMA COFFEE LOUNGE у Woven City, розробила метод візуалізації понад 300 параметрів поведінки учасників POC у вигляді графіків. Наступним етапом стане використання цієї технології для дослідження того, як різні види кави впливають на рівень концентрації людини.

Toyota розвиває AI Vision Engine

Woven by Toyota також готує масштабне оновлення власної системи Woven City AI Vision Engine. Версію 2.0 планують представити до кінця 2026 року. Наразі AI Vision Engine використовується в інтегрованій системі ANZEN та проєкті UCC Japan. Нова версія зможе не лише описувати події у реальному світі природною мовою, а й аналізувати причини їх виникнення. Крім того, система отримає можливість розпізнавати конкретні дії людей та мобільних технологій на відео.

За даними Woven by Toyota, поточна версія AI Vision Engine продемонструвала один із найкращих результатів у світі в одному з бенчмарків моделей комп'ютерного зору та мови. Версія 2.0, за результатами внутрішнього тестування компанії, показала найкращі результати у світі більш ніж у 10 тестах, включно з тими, що оцінюють здатність систем до міркування.

Компанія уточнює, що оцінювання проводилося у внутрішньому тестовому середовищі Woven by Toyota за методиками та стандартами таких бенчмарків, як MVBench, CaST-Bench і GroundingME.

Кількість компаній у Woven City зросла до 31

Спільнота Inventors, яка є основою концепції Kakezan, також продовжує розширюватися. До Woven City приєдналися сім нових компаній, у результаті чого загальна кількість Inventors досягла 31.

Чотири з них стали переможцями акселераційної програми Toyota Woven City Challenge – Hack the Mobility: Aerial Base, Aillis, JOYCLE та NationX. Aerial Base тестуватиме використання дронів для аерофотозйомки, інспекції, вимірювань та логістики, а також нові способи доставки за допомогою спеціальних контейнерів.

Aillis зосередиться на випробуванні технологій штучного інтелекту в медицині та концепції "медицини 2030 року". JOYCLE досліджуватиме міську інфраструктуру для перетворення відходів на ресурси без необхідності їх транспортування або спалювання.

NationX працюватиме над платформою для ухвалення рішень на основі ШІ, яка об'єднуватиме дані про мешканців, міську інфраструктуру та інші параметри для пошуку оптимальних рішень на рівні всього міста. Ще трьома новими Inventors стали Chubu Electric Power Miraiz, Daihatsu Motor та Hitachi Construction Machinery.

Chubu Electric Power Miraiz тестуватиме сервіси управління попитом на електроенергію. Daihatsu працюватиме над платформою мобільних та енергетичних сервісів на базі мікромереж. Hitachi Construction Machinery досліджуватиме концепції будівельних майданчиків майбутнього.

У Woven City почалося будівництво другої фази

У вересні 2026 року Toyota розпочала будівництво другої фази Woven City. Підготовчі роботи вже завершені, а завершити будівництво планують до кінця листопада 2028 року. Друга фаза розрахована приблизно на 600 мешканців і має прискорити реалізацію нових POC, доповнюючи першу частину міста.

Загальна територія Woven City у перспективі має вміщувати близько 2000 людей. Перша фаза займає приблизно 47 000 кв. м, тоді як площа другої становитиме близько 52 000 кв. м.

Woven City відкривається для відвідувачів

З 1 жовтня Toyota почне приймати заявки на відвідування Woven City від широкої публіки в Японії. Перші відвідування розпочалися у вересні для мешканців префектури Сідзуока. Тепер програма розширюється на всю Японію. Окремо Toyota у серпні проводила набір нових мешканців із префектури Сідзуока. Компанія отримала понад 1000 заявок. Очікується, що близько 25 домогосподарств переїдуть до Woven City приблизно у березні 2027 року.