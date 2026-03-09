Ціни на пальне стрімко зростатимуть: гурт знову дорожчає

Початок весни на паливному ринку виявився різким і несподіваним. Гуртові ціни на дизельне пальне в Україні стрімко зросли, а головною причиною стала війна на Близькому Сході. Через це котирування газойлю піднялися до найвищого рівня з серпня 2022 року — близько 1175 доларів за тонну. Про цю ситуацію пише enkorr.ua.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Стрибок котирувань на європейському ринку

У період з 27 лютого по 5 березня європейські котирування на бензин зросли в середньому на 135 доларів за тонну, що еквівалентно приблизно 5,28 грн за літр. Дизель подорожчав ще сильніше — на 350 доларів за тонну, або приблизно на 15,33 грн за літр.

Основним фактором ринку трейдери називають паніку та невизначеність. Через геополітичні ризики країни-виробники почали обмежувати експорт пального, що посилило дефіцит пропозиції. Одночасно зростають премії постачальників і вартість морського фрахту.

Проблеми з поставками з Європи

Імпортери повідомляють про скорочення квот від європейських постачальників. Невизначеною залишається ситуація з поставками з Польщі — на момент 6 березня під питанням були нові обсяги ресурсу, окрім уже відправленої партії.

Складною є ситуація і в Румунії. За інформацією трейдерів, уряд країни розглядає можливість обмеження експорту нафтопродуктів. Деякі постачальники вже відмовляються відвантажувати ресурс.

Водночас компанія Vitaro Energy поки продовжує виконувати контрактні зобов’язання. З початку року від неї в Україну надійшло 46,2 тис. тонн дизельного пального — це близько 51 відсотка імпорту дизелю з Румунії.

Окремою проблемою стають поставки з Греції. За словами трейдерів, нафтопереробні заводи, зокрема Motor Oil Hellas, поки не визначилися з рівнем премій до контрактів.

Зростання логістичних витрат

Додатковий тиск на ціни створює подорожчання морських перевезень. Вартість фрахту танкерів зросла до приблизно 50 доларів за тонну, тоді як наприкінці лютого вона становила 42–45 доларів.

Усередині України також дорожчає логістика. Вартість транспортування збільшилася приблизно на 10 грн за кілометр — із середніх 50 до 60 грн. Це додало до ціни дизеля приблизно 0,45 грн за літр при доставці з портів до Києва.

Ситуацію додатково ускладнює послаблення гривні. За даними міжбанку, з 2 по 6 березня курс долара зріс до 43,71 грн.

Як змінилися гуртові ціни в Україні

У період з 3 по 6 березня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла з 67,34 до 71,93 грн за літр, тобто на 4,59 грн.

Найбільше подорожчання зафіксовано в кількох регіонах:

Харківська область — плюс 7,10 грн за літр

Дніпропетровська область — плюс 7,08 грн

Полтавська область — плюс 6,93 грн

На півдні України станом на 6 березня гуртові ціни стартували від 68,5–69,6 грн за літр. На заході країни вони були вищими — від приблизно 70,4 грн за літр.

Чого очікують трейдери

Більшість імпортерів поки не прогнозує дефіциту дизельного пального у березні. Однак значна невизначеність залишається щодо квітня.

Читайте також: Верховна Рада підняла податки на пальне

За словами учасників ринку, нові пропозиції від постачальників мають дуже високі премії — від плюс 40 до 70 доларів за тонну. Через це частина трейдерів наразі утримується від укладання нових контрактів, очікуючи стабілізації ринку.