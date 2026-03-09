Цены на топливо будут стремительно расти: опт снова дорожает

Начало весны на топливном рынке оказалось резким и неожиданным. Оптовые цены на дизельное топливо в Украине стремительно выросли, а главной причиной стала война на Ближнем Востоке. Из-за этого котировки газойля поднялись до самого высокого уровня с августа 2022 года - около 1175 долларов за тонну. Об этой ситуации пишет enkorr.ua.

Скачок котировок на европейском рынке

В период с 27 февраля по 5 марта европейские котировки на бензин выросли в среднем на 135 долларов за тонну, что эквивалентно примерно 5,28 грн за литр. Дизель подорожал еще сильнее - на 350 долларов за тонну, или примерно на 15,33 грн за литр.

Основным фактором рынка трейдеры называют панику и неопределенность. Из-за геополитических рисков страны-производители начали ограничивать экспорт топлива, что усилило дефицит предложения. Одновременно растут премии поставщиков и стоимость морского фрахта.

Проблемы с поставками из Европы

Импортеры сообщают о сокращении квот от европейских поставщиков. Неопределенной остается ситуация с поставками из Польши - на момент 6 марта под вопросом были новые объемы ресурса, кроме уже отправленной партии.

Сложной является ситуация и в Румынии. По информации трейдеров, правительство страны рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов. Некоторые поставщики уже отказываются отгружать ресурс.

В то же время компания Vitaro Energy пока продолжает выполнять контрактные обязательства. С начала года от нее в Украину поступило 46,2 тыс. тонн дизельного топлива - это около 51 процента импорта дизеля из Румынии.

Отдельной проблемой становятся поставки из Греции. По словам трейдеров, нефтеперерабатывающие заводы, в частности Motor Oil Hellas, пока не определились с уровнем премий к контрактам.

Рост логистических расходов

Дополнительное давление на цены создает подорожание морских перевозок. Стоимость фрахта танкеров выросла до примерно 50 долларов за тонну, тогда как в конце февраля она составляла 42–45 долларов.

Внутри Украины также дорожает логистика. Стоимость транспортировки увеличилась примерно на 10 грн за километр - со средних 50 до 60 грн. Это добавило к цене дизеля примерно 0,45 грн за литр при доставке из портов в Киев.

Ситуацию дополнительно усложняет ослабление гривны. По данным межбанка, со 2 по 6 марта курс доллара вырос до 43,71 грн.

Как изменились оптовые цены в Украине

В период с 3 по 6 марта средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине выросла с 67,34 до 71,93 грн за литр, то есть на 4,59 грн.

Наибольшее подорожание зафиксировано в нескольких регионах:

Харьковская область - плюс 7,10 грн за литр

Днепропетровская область - плюс 7,08 грн

Полтавская область - плюс 6,93 грн

На юге Украины по состоянию на 6 марта оптовые цены стартовали от 68,5–69,69 6 грн за литр. На западе страны они были выше - от примерно 70,4 грн за литр.

Чего ожидают трейдеры

Большинство импортеров пока не прогнозирует дефицита дизельного топлива в марте. Однако значительная неопределенность остается относительно апреля.

По словам участников рынка, новые предложения от поставщиков имеют очень высокие премии - от плюс 40 до 70 долларов за тонну. Поэтому часть трейдеров пока воздерживается от заключения новых контрактов, ожидая стабилизации рынка.