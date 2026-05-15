У Харкові затримали автоблогерку: жінку підозрюють у продажі кількох сотень "гуманітарних" авто

Про протиправні дії 27-річної директорки благодійного фонду повідомили на Фб-платформі поліція та в ТГ-сторінці прокуратура Харківської області.

Вона організувала ввезення автомобілів з країн Європи у митному режимі "Гуманітарна допомога", уникаючи сплати митних платежів. Надалі транспортні засоби продавали громадянам за готівку через оголошення у Telegram, Instagram та TikTok.

Авто оформлювали для армії, але продавали цивільним

Слідчі стверджують, що з січня 2024 року по травень 2026-го жінка системно завозила автомобілі з країн Європи, відлік йшов не на десятки, а на сотні машин. Усю техніку декларувала як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Такий статус дозволяв уникати сплати митних платежів і значно здешевлював ввезення машин в Україну.

Однак, за версією прокуратури, замість передачі транспорту військовим автомобілі продавали приватним покупцям.

Продажі – через Telegram

За даними слідства, підозрювана особисто координувала всі етапи схеми – від підбору машин за кордоном до їх реалізації в Україні. Без погодження з керівницею жодних дій та операцій ніхто не мав права робити.

Момент затримання та процедура зачитування підозри ймовірній організаторці афери з машинами для ЗСУ. Фото: прокуратура Харківщини

Оголошення про продаж публікувалися у Telegram-каналі автоблогерки, а отримані кошти, як вважають правоохоронці, привласнювалися.

Наразі слідчі задокументували ввезення щонайменше дев’яти автомобілів – переважно позашляховиків та мікроавтобусів. Загальна ринкова вартість лише цих дев’яти ідентифікованих транспортних засобів перевищує 1,6 млн гривень.

Під перевіркою – майже 400 авто

Окрему увагу правоохоронців привернув благодійний фонд, очолюваний фігуранткою. За інформацією прокуратури, на його балансі перебувають 379 автомобілів, походження та фактичне призначення яких зараз перевіряють слідчі.

"У вівторок, 12 травня, після продажу автомобіля за 4200 доларів правоохоронці затримали фігурантку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, - йдеться у повідомленні поліції Харківщини.



Під час обшуків на майданчику, де зберігали та демонстрували автомобілі потенційним покупцям, правоохоронці вилучили шість транспортних засобів.

Задокументовано контрабанду цілого "автопарку", до якого увійшли позашляховики та мікроавтобуси марок Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, KIA та інші. Наразі вирішується питання про накладення арешту на це майно.

Є підозра, що під прикриттям допомоги армії, на що вказує багато факторів, псевдоволонтерка збудувала цілий "бізнес" на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту. Фото: поліція Харківщини



Яке покарання загрожує

Автоблогерці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201-4 КК України – контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі.

Щоправда, вона вважається невинуватою у злочині, оскільки відповідно до Конституції України визнання винуватості матиме юридичну силу лише за умови, що її провину доведе суд.

Ось "ключі щастя" від машин автоблогерши, що вилучені прямо з оглядового майданчика продажу”гуманітарного” транспорту. Фото: прокуратура Харківщини

Суд не відправив підозрювану до СІЗО

В обід 15 травня з’явилася інформація від Kharkiv Today щодо обрання запобіжного заходу для Анни Крівуц.

За даними видання, прокуратура просила суд взяти підозрювану під варту з альтернативою застави у 21 млн грн. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Як повідомив адвокат Юрій Кубай, Анну Крівуц звільнили з-під варти прямо у залі суду. Водночас суд визначив альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 960 тисяч гривень, яку необхідно внести упродовж п’яти днів.