В столиці закрили нелегальнуАЗС з фальсифікованим пальним

Детективи столичного управління Бюро економічної безпеки викрили та припинили роботу автозаправної станції, яка здійснювала продаж незаконно виготовленого пального.

Як йдеться на ФБ-сторінці відомства, під час обшуків вилучено пальне, обладнання та бензовоз, що використовувався для транспортування продукції. Всього на суму близько 2,5 млн грн.

АЗС працювала без дозвільних документів

У ході слідства встановлено, що заправна станція здійснювала діяльність без необхідної ліцензії, а також без документів, які підтверджують походження та якість пального.

Що вилучили під час обшуків

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

дві паливороздавальні колонки;

чорнову бухгалтерську документацію;

бензовоз для перевезення пального;

близько 3 000 літрів незаконно виготовленого пального.

Детективи обрали нову тактику – повне позбавлення порушників інфраструктури, обладнання та логістики. Фото: оперативна зйомка

Розслідування триває

Наразі призначено судові експертизи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Новий підхід у боротьбі з тіньовим ринком пального

У БЕБ зазначають, що нині робота спрямована не лише на фіксацію порушень, а й на повне позбавлення порушників інфраструктури, обладнання та логістики, що унеможливлює відновлення нелегального бізнесу.