У Львові майбутнім водіям трамваїв і тролейбусів на час навчання призначили стипендію: скільки платитимуть

Інвестування у майбутній кадровий потенціал передбачає безплатне навчання. Окрім цього, майбутнім водіям ще й виплачуватимуть стипендію. Про це йдеться у повідомленні мерії міста.

Наразі у львівському електротранспорті відкрито понад 70 вакансій водіїв. У "Школі водіїв" при підприємстві курс триває три місяці. Перші два місяці – теоретична підготовка, ще один – стажування на маршрутах міста.

Безплатно вчитимуть й за це ще й платитимуть

На період навчання слухачам виплачуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 10 тис. грн. У підприємстві пояснюють: це зроблено для того, аби люди могли зосередитися на опануванні професії, а не шукати тимчасові підробітки.

Після успішного складання іспитів у сервісному центрі МВС та офіційного працевлаштування майбутні водії отримають ще й одноразову премію – також 10 тис. грн.

За три місяці навчання навіть непідготовлена людина без "прав" тут стане дипломованим спеціалістом-транспортником. Фото: Львівелектротранс

Професії готові навчати «з нуля»

Обов’язкові вимоги до залучених в процес навчання чоловіків і жінок від 21 року – повна загальна середня освіта та відсутність медичних протипоказань для роботи на пасажирському транспорті.

Наявність водійського посвідчення буде перевагою, однак у підприємстві наголошують: опанувати професію можна навіть без попереднього досвіду.

Що гарантують після навчання:

• офіційне працевлаштування;

• стабільну зарплату;

• повний соціальний пакет;

• можливість виходу на пільгову пенсію.

Зарплата – до 45 тисяч гривень

За даними підприємства, стартова зарплата водіїв електротранспорту у Львові становить від 30 тис. грн. Водії з досвідом можуть заробляти близько 45 тис. грн на місяць.

"Це стабільна робота, професійний розвиток і щоденна можливість змінювати місто на краще. Підприємство особливо заохочує жінок долучатися до професії водійки трамвая чи тролейбуса, – зазначила керівниця "Львівелектротранс" Ірина Іванишин, до речі, перша жінка керівниця за майже 132 роки діяльності підприємства.

Львів робить ставку на електротранспорт

Сьогодні у Львові працюють 8 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів. Водночас кадровий дефіцит у сфері громадського транспорту залишається однією з найбільших проблем галузі.

Жінкам у професії водія тролейбуса чи трамвая на підприємстві раді особливо – старанні, уважні й дуже позитивно сприймаються пасажирами. Фото: Львівелектротранс



Тому місто фактично перейшло до моделі прямого інвестування у майбутніх працівників, намагаючись зробити професію водія громадського транспорту конкурентною на ринку праці.