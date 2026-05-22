У Львові майбутнім водіям трамваїв і тролейбусів на час навчання призначили стипендію: скільки платитимуть

Так вже повелося, що ставлення пасажирів до водійок дуже шанобливе
Інвестування у майбутній кадровий потенціал передбачає безплатне навчання. Окрім цього, майбутнім водіям ще й виплачуватимуть стипендію. Про це йдеться у повідомленні мерії міста.
Наразі у львівському електротранспорті відкрито понад 70 вакансій водіїв. У "Школі водіїв" при підприємстві курс триває три місяці. Перші два місяці – теоретична підготовка, ще один – стажування на маршрутах міста.
Безплатно вчитимуть й за це ще й платитимуть
На період навчання слухачам виплачуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 10 тис. грн. У підприємстві пояснюють: це зроблено для того, аби люди могли зосередитися на опануванні професії, а не шукати тимчасові підробітки.
Після успішного складання іспитів у сервісному центрі МВС та офіційного працевлаштування майбутні водії отримають ще й одноразову премію – також 10 тис. грн.
За три місяці навчання навіть непідготовлена людина без "прав" тут стане дипломованим спеціалістом-транспортником. Фото: Львівелектротранс
Професії готові навчати «з нуля»
Обов’язкові вимоги до залучених в процес навчання чоловіків і жінок від 21 року – повна загальна середня освіта та відсутність медичних протипоказань для роботи на пасажирському транспорті.
Наявність водійського посвідчення буде перевагою, однак у підприємстві наголошують: опанувати професію можна навіть без попереднього досвіду.
Що гарантують після навчання:
- • офіційне працевлаштування;
- • стабільну зарплату;
- • повний соціальний пакет;
- • можливість виходу на пільгову пенсію.
Зарплата – до 45 тисяч гривень
За даними підприємства, стартова зарплата водіїв електротранспорту у Львові становить від 30 тис. грн. Водії з досвідом можуть заробляти близько 45 тис. грн на місяць.
"Це стабільна робота, професійний розвиток і щоденна можливість змінювати місто на краще. Підприємство особливо заохочує жінок долучатися до професії водійки трамвая чи тролейбуса, – зазначила керівниця "Львівелектротранс" Ірина Іванишин, до речі, перша жінка керівниця за майже 132 роки діяльності підприємства.
Львів робить ставку на електротранспорт
Сьогодні у Львові працюють 8 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів. Водночас кадровий дефіцит у сфері громадського транспорту залишається однією з найбільших проблем галузі.
Жінкам у професії водія тролейбуса чи трамвая на підприємстві раді особливо – старанні, уважні й дуже позитивно сприймаються пасажирами. Фото: Львівелектротранс
Тому місто фактично перейшло до моделі прямого інвестування у майбутніх працівників, намагаючись зробити професію водія громадського транспорту конкурентною на ринку праці.