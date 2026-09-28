У Литві створили власну бронемашину TAURUS: чим дивує 13-тонний позашляховик

Як повідомляє видання 15min.lt, ідея створення власної військової техніки зародилася в місті Паневежис ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте саме зараз місцева оборонна промисловість отримала потужний поштовх, а розробники представили готовий до бойових умов продукт.

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Броньований автомобіль TAURUS 4-1. Фото: Aurida

Базова версія повнопривідного позашляховика розрахована на екіпаж із трьох осіб та сімох десантників. Під капотом працює 6,7-літровий дизельний двигун, який видає від 285 до 360 кінських сил залежно від модифікації.

Захист машини відповідає натівському стандарту STANAG 4569. Броня витримує обстріл з артилерії, а днище здатне врятувати життя екіпажу при підриві на міні еквівалентом до 8 кілограмів тротилу.

"Іноземні експерти дали дуже позитивну оцінку нашому продукту, який надійно захищений від мін та атак дронів. Я переконаний, що Литва має наслідувати приклад сусідньої Польщі, де стратегічним пріоритетом є наявність якомога більшої кількості техніки вітчизняного виробництва, – зазначив генеральний директор компанії Aurida Мантас Клупшас.

Масштабні плани та нові моделі

Близько 80 відсотків усіх робіт з механічної обробки та фінального складання виконують безпосередньо на заводі в Литві. Деякі складні агрегати закуповують у партнерів з країн ЄС та НАТО, але ключова перевага полягає у можливості швидкого ремонту техніки на місці без відправки за кордон.

Наразі інженери вже працюють над розширенням лінійки. У найближчих планах випуск легшої 10,5-тонної тактичної версії, а також важких платформ з колісними формулами 6x6 та 8x8, які зможуть перевозити до 6 тонн корисного навантаження.

Випробування в реальних умовах

У вересні броньовик успішно пройшов серію жорстких польових тестів на складному бездоріжжі. Військові оцінювали не лише прохідність та потужність, а й зручність посадки десанту, оглядовість з місця водія та швидкість польового обслуговування.

Броньовик TAURUS 4-1 на польових випробуваннях та на подіумі виставки Auto Expo Vilnius 2026,що відбулася в середині вересня. Фото: Aurida

Нагадаємо, що перша публічна прем'єра машини відбулася восени 2025 року на оборонній виставці MSPO у Польщі. Тепер компанія готується до сертифікації та переходу від поштучного до повноцінного серійного виробництва.