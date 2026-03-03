У Нідерландах поліцейські "підставили" водія вантажівки

Аргументи водія про ускладнені маневри заднім ходом та завада при цьому ременя безпеки на патрульних не подіяли. Вердикт був однозначний – винуватий.

Наділені владою люди в погонах виписали штраф, який з одного боку був юридично виправданий, але з іншого не відповідав безпечному маневруванню і навіть ускладнював роботу. Про це розповідає сайт Нідерландської асоціації прав водіїв Wos.nl.

Маневр складний, але під силу

Інцидент стався у Нідерландах ще 11 жовтня 2024 року. Водій магістрального тягача з напівпричепом Герт ван Беркель з Маасдейка намагався заднім ходом заїхати фурою на стоянку для вантажівок поруч із магазином будівельних матеріалів Karwei, що на вулиці Ліхове в Де-Лієрі.

Маневр складний, але професійному водієві з великим досвідом та безаварійною роботою він під силу. Зупинивши тягач із напівпричепом посеред порожньої дороги, він увімкнув задню передачу і почав рухатися заднім ходом, орієнтуючись по лівому дзеркалу. Напрямок руху відомий – в'їзд до будівельного складу поруч із перехрестям. Подібні маневри він виконував у різних місця сотні разів, нічого нового в тому не було.

За плечима у професійного водія Герта ван Беркеля роки безаварійної роботи й ретельне дотримання ПДР, а тут зробили його порушником. Фото: Герт ван Беркель, його власний архів

Звісно, маневр виконувався в режимів "очі довкола голови", оскільки робив все можливе, щоб отримати найкращу видимість з боків. Саме в ході цієї операції до фури під'їхав поліцейський автомобіль і зупинився праворуч від напівпричепа, ставши невидимим для водія, який уже вивертав фуру ліворуч, а права сторона – сліпа зона.

Патруль з'явився зненацька

Офіцери зупинилися прямо перед напівпричепом, що мало не привело до зіткнення. Патрульні підійшли до кабіни магістрального тягача для покарання водія, що здійснював неспішний маневр заднім ходом.

Покарання стосувалося відсутності на водієві ременя безпеки під час руху на дорозі загального користування.

За словами Ван Беркеля, він був зляканий, коли офіцер раптово відчинив двері його вантажівки: "Я зосередився на паркуванні, і раптом мої двері відчинилися. Такого не очікуєш".

Без вини винуватий

Випадковий свідок якраз зі сторони, вочевидь десь з-за столика в кафе, навіть зробив знімок, що потім мав вирішальне значення у встановленні істини під час судового розгляду справи.

Голландець Герт ван Беркель з Маасдейка не погодився рішенням патрульних про накладання штрафу й звернувся до суду, оскільки фінансове стягнення на маневрі заднім ходом з непристебнутим ременем безпеки несправедливе.

Ван Беркель думав, що офіцери допоможуть йому безпечно припаркувати машину, особливо враховуючи, що він частково маневрував на небезпечному перехресті.

Згодом водій отримав світлину конфліктної ситуації від випадкового перехожого. Фото: сайт Wos.nl

Винятки з ременями безпеки є

Професійні водії розуміють, що в маневрі заднім ходом є необхідність безліч разів нахилитися в сидінні, змінювати положення тіла та кут огляду в дзеркалах. Це дозволяє покращити глибину огляду, орієнтуватися з довкіллям.

За словами Беркеля, він зняв ремінь безпеки саме для того, щоб краще оцінити ситуацію під час руху заднім ходом.

"Маневр потребує максимальної видимості. Під час уроків водіння нам не раз казали, що за виняткових обставин дозволено тимчасово відстібати ремінь безпеки, якщо це покращує безпеку дорожнього руху", - зазначає Герт ван Беркель.

Його залишили стояти посеред дороги на маловідомому місці, не допомогли безпечно припаркувати вантажівку. Він подав апеляцію до поліцейської дільниці Вестленда, але відповіді не отримав. А дарма, бо судовий позов до поліції виявися дошкульнішим.

Суд зрозумів пояснення водія

В останній тиждень лютого 2026 року на засіданні суду водій під час слухання водій саме так пояснював свої дії. Плюс до всього, він вказав на створену поліцейськими аварійну ситуацію, оскільки патрульні попрали усі норми безпеки й висунулися автомобілем у так звану сліпу зону з правого боку причепа, що повертав заднім ходом вліво.

Для прикладу він навіть приніс моделі вантажівки з напівпричепом та легкового автомобіля. Використовуючи їх під час суду, він пояснив обмеження видимості з правого боку. Це також показало, наскільки безвідповідальною була поведінка поліцейських.

Моделі цих автомобілів у відтворенні ситуації остаточно переконали суд, що поліцейські нахабно "наїхали" на водія фури й самі створили аварійну ситуацію. Фото: Герт ван Беркель, його власний архів

Суд вислухав ці аргументи і погодився з водієм. Герта ван Беркеля повністю звільнений від штрафу за непристебнутий ремінь безпеки, оскільки вважалося, що відсутність цього ременя під час руху заднім ходом насправді мала на меті покращити безпеку, а не погіршити її.

Крапку ставити рано: патрульних слід покарати

Однак справа має продовження, оскільки водій уже оголосив про інше провадження. Він має намір подати позов до патрульних офіцерів, у якому вимагатиме компенсацію за час і кошти, витрачені на попередню, вже виграну справу. Таким чином він хоче показати поліцейським, що варто зберігати більше розуміння під час майбутніх втручань...

Після винесення судового рішення Ван Беркель отримав величезну реакцію в країні. Багато людей кажуть, що вони також іноді почувалися не почутими або відчували, що їх несправедливо оштрафували. Він довів справу до суду і переконав усіх, що не завжди стражі правопорядку бувають праві.