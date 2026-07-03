У Німеччині різко зросла кількість крадіжок вантажів фейковими перевізниками

За даними страхової компанії Kravag Insurance, упродовж двох останніх років таких випадків побільшало настільки, що нині нові інциденти реєструються щотижня.

Схема шахрайства доволі проста і класична. Зловмисники видають себе за легальних перевізників або експедиторів. Про це Kravag повідомляє на своєму сайті у релізі.

Читайте також У Німеччині обікрали 19 фур на одній стоянці всього за одну ніч

Шахраї на цифрових біржах вантажів отримують замовлення, завантажують товар і зникають разом із ним. Відшукати потім якісь сліди не вдається навіть досвідченим детективам.

Хапають усе підряд

Якщо раніше злочинців цікавили переважно кольорові метали, то тепер вони викрадають практично будь-яку продукцію – від електроніки й одягу до кави.

За інформацією страховиків, з 2025 року в Німеччині в середньому кожні три дні зникає повністю завантажена фура. Збитки часто обчислюються сотнями тисяч євро, а в окремих випадках перевищують мільйон.

Крім фінансових втрат, постраждалі експедитори ризикують втратити довіру клієнтів і майбутні замовлення.

Читайте також На дорогах Європи побільшало злодюг: у Німеччині кожні 20 хвилин скоюється крадіжка

Методика крадіжок не стоїть на місці

Раніше шахраї здебільшого використовували фальшиві електронні адреси, що майже не відрізнялися від справжніх. Підроблені документи та страхові сертифікати допомагали безперешкодно отримувати транспортні замовлення.

Однак після того, як біржі вантажів почали впроваджувати автоматичну перевірку електронної пошти, злочинці перейшли до складніших методів.

За словами експертів Kravag, дедалі частіше вони зламують ІТ-системи транспортних компаній. Отримавши доступ до корпоративної пошти або облікових записів на вантажних біржах, хакери можуть вести листування від імені справжньої компанії, змінювати контактні дані та оформлювати перевезення без підозр з боку замовників.

Читайте також У яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

Хто страждає найбільше

Найвразливішими залишаються невеликі транспортні компанії, які не мають власних ІТ-фахівців.

Страховики рекомендують регулярно оновлювати програмне забезпечення, встановлювати всі маркери безпеки, а також навчати працівників правилам кібергігієни, щоб мінімізувати ризик успішної атаки.