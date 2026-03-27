У Польщі придумали, як обійти норму тахографа для легких комерційних машин

Норма такої комплектації стосується усіх комерційних машин від 2,5 до 3,5 тонни. Винятків не існує: виконуєш такою машиною міжнародні перевезення – став тахограф. Уникнути цього не вийде.

Однак розумні голови знайшли вихід і тут. Ймовірно, поріг фургонів та вантажівок, зареєстрованих на 3,5 тонни буде зламано виробниками та перевізниками на законних підставах. Про нове в цій темі розповідає 40ton.net.

Законні рішення незгоди не забарилися

Спочатку з'явилися спроби адаптувати менші та набагато легші транспортні засоби для перевезень на далекі відстані, взявши за основу крихітний міський Piaggio Porter NP6. Але куди кращим варіантом є версія, запропонована польською компанією з Вроцлава ITS System. Вона офіційно займається переобладнанням транспортних засобів з видачею документів для узаконеної реєстрації та допуску на дороги загального користування.

Компанія оголосила в соціальних мережах, мова йде про ФБ-сторінку підприємства та про спеціально розроблений Ford Transit. Це автомобіль має кабіну зі спальним місцем на даху, укорочений брезентовий кузов на 6 піддонів та офіційно зменшену повну масу вантажу 2,49 тонни.

Таким чином запропонований транспортний засіб не входить в сегмент LCV, що передбачає ваговий діапазон в межах від 2,5 до 3,5 тонни. Відтак Transit такого виконання звільнено від вимоги використання тахографа, а його власнику не потрібно буде отримувати транспортну ліцензію.

На всіх охочих таких машин не вистачить

Як зазначають експерти видання, залишається лише питання: скільки важитиме готовий транспортний засіб і яка буде його допустима вантажність?

Перші одиниці будуть готові через три місяці, тобто впритул до згаданої вище календарної дати. Відомо, що ITS System прагне зберегти споряджену масу автомобіля на рівні близько 2000 кілограмів, включаючи спальне місце XL, встановлене на даху.

На практиці це означатиме корисне навантаження близько 500 кілограмів повністю порожнім і близько 300 кілограмів після того, як автомобіль буде готовий до дороги.

З такими параметрами перевантаження може стати нормою, подібно до вищезгаданих 5-тонних транспортних засобів, зареєстрованих на рівні 3,5 тонни.