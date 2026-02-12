У серію Volkswagen Transporter додано модель Sportline в стилі GTI

У нової моделі ті ж характеристики, що й у стандартного e-Transporter, запущеного у 2024 році. Отож, це – перевірений та опробований часом варіант. Про нову модель розповідає electrek.co.

Однак відмінності є

Щоб Sportline виділився серед звичайного фургона Transporter, VW знизив підвіску, додав агресивно витончений кузов у стилі GTi з глянцевими чорними та червоними акцентами, а також оновив кузов.

Розробники встановили високоінтенсивне світлодіодне освітлення, забезпечили нижчу, ширшу та більш стійку посадку, яка щільно нагадує спортивну автомобільну спадщину Volkswagen.

Задньо-бокова проєкція Sportline підкреслює трохи нижчу посадку, ніж у класичного “течика”. Фото: Volkswagen

Завершальним штрихом є унікальний комплект 19-дюймових легкосплавних дисків Volkswagen Sportline, що заповнюють ледь помітно розширені крила... насправді, єдине, чого не вистачає, це картата оббивка сидінь.

Силовий варіант реклами не потребує

Новий семимісний e-Transporter оснащений електродвигуном потужністю 210 кВт (~280 к.с.) з величезним крутним моментом на низьких обертах для переконливого розгону на рівні GTi по прямій.

Цей двигун також достатньо ефективний, щоб проїхати з компанією майже 320 кілометрів на відносно невеликій батареї ємністю 64 кВт-год, поєднуючи реальний запас ходу з тим внутрішнім простором.

Вартість трохи зависока, але як для кого

Ціна на фургон e-Transporter Sportline коливається від 70 000 до 80 000 євро з ПДВ – приблизно стільки ж, скільки й не менш бажаний ID.Buzz.