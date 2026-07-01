У Тернополі штрафуватимуть перевізників за вимкнені кондиціонери в громадському транспорті

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Про це на своєму сайті повідомила мерія міста.

Відтепер перевізників штрафуватимуть, якщо в автобусах чи тролейбусах, обладнаних кондиціонерами, за температури повітря +25°C і вище система кондиціювання буде вимкнена або не працюватиме.

За кожен зафіксований випадок порушення в окремому транспортному засобі перевізник втратить 2 тисячі гривень із виплат за виконану транспортну роботу.

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Порушення фіксуватимуть уповноважені контролери. Вони складатимуть відповідний акт із зазначенням дати, часу перевірки, номера транспортного засобу та маршруту.

У міській раді зазначають, що нововведення має посилити контроль за якістю перевезень і забезпечити комфортніші умови для пасажирів у літню спеку.