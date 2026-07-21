У Тернополі водій Range Rover за одну поїздку отримав п’ять адмінматеріалів

Про інцидент повідомила Патрульна поліція Тернопільської області. Range Rover зупинили на проспекті Степана Бандери після того, як водій проїхав регульований пішохідний перехід на заборонний сигнал світлофора.

Водій був позбавлений прав на п’ять років

Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 24-річного чоловіка раніше позбавили права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Попри рішення суду, він знову сів за кермо. Крім того, водій не мав належних документів на автомобіль.

У поліції зазначили, що чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за схожі порушення. Тому цього разу йому інкримінували повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Від огляду на наркотичне сп’яніння відмовився

Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти медичний огляд він відмовився.

За українським законодавством така відмова прирівнюється до порушення вимог щодо керування у стані сп’яніння. На чоловіка оформили відповідний адміністративний матеріал.

Також протоколи та постанови склали за проїзд на червоний сигнал світлофора, керування без документів, використання неналежних номерних знаків і керування після позбавлення прав.

На Range Rover стояли чужі номери

Під час детальнішої перевірки патрульні встановили, що номерні знаки не належать зупиненому Range Rover.

Ще серйозніші питання виникли до номера кузова. Інспектори помітили ознаки його підробки, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Автомобіль відсторонили від подальшої експлуатації, а обставини його походження та реєстрації тепер мають встановити слідчі.

П’ять адмінматеріалів і два кримінальні провадження

Загалом патрульні оформили п’ять адміністративних матеріалів. Вони стосуються проїзду на заборонний сигнал, порушення правил використання номерних знаків, відсутності документів, повторного керування після позбавлення прав та відмови від огляду на стан сп’яніння.

Окремо слідчі відкрили два кримінальні провадження. Перше стосується невиконання судового рішення, друге — можливої підробки або заміни номера кузова транспортного засобу.

Подальшу долю водія та Range Rover визначатимуть слідство і суд.