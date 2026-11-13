У тунелі загорілося синє світло: чи варто панікувати та що робити

Як пояснюють фахівці чеського дорожнього управління ŘSD та інструктори King Driving School, замкнутий простір тунелю робить будь-яку нестандартну ситуацію вкрай ризикованою. Тому алгоритм дій при поломці тут дещо відрізняється від звичайної зупинки на відкритій трасі.

В ідеалі несправну машину треба дотягнути до спеціальної аварійної кишені або хоча б притиснути до правого краю проїжджої частини. Після цього необхідно відразу заглушити двигун та вимкнути додатковий обігрівач, щоб не отруювати обмежений простір вихлопними газами.

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Далі діє стандартна, але життєво важлива процедура: вмикаємо аварійну сигналізацію, одягаємо світловідбивний жилет і лише після цього виходимо з авто. Знак аварійної зупинки треба віднести мінімум на 50 метрів назад, що дорівнює приблизно 70-80 крокам дорослої людини.

Телефони екстреної допомоги можна знайти з боків тунелю. Не бійтеся користуватися ними, вони з'єднають вас безпосередньо з диспетчерською. Фото: сайт Garage

Як правильно викликати допомогу

Усі пасажири повинні негайно покинути салон і пересуватися виключно технічним тротуаром, категорично уникаючи виходу на проїжджу частину. Найкраще рішення – знайти на стіні тунелю екстрений телефон або домофон, який напряму з'єднає вас із диспетчерською.

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"Ці телефони розташовані в безпечних зонах, тому не бійтеся ними користуватися. Якщо ж ви вирішили дзвонити з мобільного і не знаєте прямого номера тунельної служби, сміливо набирайте поліцію, – наголошують експерти з безпеки руху.

Диспетчер через камери бачить, що машина зупинилася, але не знає точної причини. Саме під час розмови оператор вирішить, чи достатньо відправити до вас технічку для заміни колеса, чи потрібен повноцінний евакуатор або навіть поліцейський патруль.

Секрет синіх вогнів

Найцікавіше починається, коли на стінах тунелю раптом спалахують спеціальні сині вогні. Багатьох водіїв така ілюмінація лякає, але насправді це дуже позитивний сигнал.

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Увімкнення синього світла означає, що диспетчери вже зафіксували вашу проблему і перевели тунель в аварійний режим роботи.

Блакитні вогні означають, що про вас знають, тож зберігайте спокій. Фото: сайт Garage

Це чіткий знак для вас зберігати спокій, адже рятувальні служби вже адаптуються до ситуації, а допомога прямує на місце.