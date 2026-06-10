На Київщині почала працювати мобільна лазня для сміттєвих контейнерів: як влаштовано "прання"

Спецтехніка нового покоління працюватиме не тільки на маршрутах міста Вишневе Київської області, але й у при потребі у населених пунктах громади. Це – перший спецтранспорт такого виконання у комунгоспі.

Про нову комунальну машину та її фото в роботі йдеться у публікації на ФБ-сторінці громади Вишневого.

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Головна особливість – миття контейнерів

На відміну від звичайних сміттєвозів, нова машина не лише збирає та транспортує тверді побутові відходи, а й виконує миття сміттєвих контейнерів.

Це дозволить підтримувати баки у належному санітарному стані, зменшити неприємні запахи та підвищити комфорт мешканців.

У повідомленні нічого не сказано про цю машину, є лише фото і факт її появи, але на зображенні чітко видно риси шасі Ford Trucks 1833 DC із надбудовою Hidro-Mak (див. презентаційне відео цього виробника внизу) для заднього завантаження відходів та вбудованою системою миття контейнерів.

На вигляд це класичний 13-кубовий сміттєвоз на шасі Ford 1833 DC, але ось бак для води з нержавіючої сталі у закабінній ніші вказує на додаткову функцію цієї машини. Фото: мерія Вишневого

Автомобіль побудований на ходовій з колісною формулою 4×2, має повну масу 19 тонн і оснащений механічною 9-ступеневою коробкою передач. Об’єм кузова становить 13 кубічних метрів.

Для безпечної роботи сміттєвоз обладнаний камерою заднього виду та кольоровим монітором, а сама надбудова відповідає європейським нормам безпеки EN 1501.

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У контейнерів буде свій "банний день"

Система пресування відходів за допомогою гідравлічної плити всередині бункера забезпечує коефіцієнт ущільнення від 4:1 до 6:1. Конструкція виконана зі сталі ST-52. Обладнання дозволяє працювати з євроконтейнерами місткістю від 0,12 до 1,1 кубічного метра.

Комплекс для санації контейнерів отримав бак для чистої води об’ємом 1500 літрів та резервуаром для брудної води на 800 літрів. Система рухомих форсунок у задній частині бункера миє контейнер зсередини та частково зовні під тиском струменів.

Завдяки системі миття контейнери будуть чистими, а повітря довкола – без смороду гниття твердих побутових відходів. Фото: мерія Вишневого

Для "прання" контейнера зовні передбачено мийний пістолет. Він має 10-метровий шланг. Вода по цьому рукаву також подається під тиском на форсунку пістолета. Потужність можна регулювати, як і розмір струменю.

Щоправда, не вказано, чи має система миття контейнерів функцію термічної обробки внутрішніх стінок гарячою водою з пропарюванням. Така технологія вже активно впроваджується європейськими компаніями та службами.

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Однак поява у Вишневому вже такого сміттєвоза з додатковою функцією миття контейнерів доволі знакова подія для громади.

Вода з форсунки пістолета змиває під тиском на поверхні контейнера усі залишки гниття та смороду, а зсередини контейнер "купає" внутрішня система очищення та полоскання. Колаж: Авто24



Очікуваний ефект

Використання нового сміттєвоза дозволить не лише покращити якість вивезення побутових відходів, а й забезпечити регулярне очищення контейнерів, що позитивно вплине на санітарний стан громади та комфорт її жителів.

Експерти Авто24 нагадують: відповідно до чинних санітарних норм, керуючі компанії, ОСББ чи місцеві комунальні підприємства повинні мити побутові сміттєві контейнери та дезінфікувати їх у теплий період року (при середньодобовій температурі вище +5° C) не рідше одного разу на 10 днів.