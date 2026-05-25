Американські HMMWV отримають українські броньовані двері

Згадані автомобілі масово використовуються Силами оборони України. Наразі представлено першу версію конструкції, однак розробники вже працюють над наступним поколінням із посиленим захистом.

Про нову розробку вітчизняного підприємства йдеться у повідомленні виробника на його ФБ-сторінці.

Захист від куль та уламків

Нові двері отримали рівень захисту PZSA-4, а броньовані вікна відповідають класу SK-4. Це означає захист від куль калібрів 5,45×39 мм та 7,62×54 мм, включаючи бронебійні боєприпаси, на дистанції близько 10 метрів.

Для українського фронту це особливо важливо, адже більшість HMMWV, переданих партнерами, надходили у небойових або частково броньованих версіях. Через активне використання таких машин поблизу лінії фронту питання додаткового захисту екіпажу стало критичним.

Локалізація запчастин набирає обертів

Станом на початок 2025 року у Силах оборони експлуатується близько 5000 автомобілів HMMWV різних модифікацій.

Humvee стали універсальною платформою для фронту – їх застосовують для перевезення особового складу, евакуації поранених, логістики, а також як носії озброєння, включаючи системи ППО та реактивні установки.

Бокові проєкції навпроти сидінь Humvee вважаються дуже вразливими, ось тому двері отримали бронезахист. Фото: Iron Nuts

Паралельно в Україні фактично сформувалася система ремонту й локалізації комплектуючих для американської техніки. Високі позиції у рейтингу тут займає Iron Nuts, де налагоджено перелицювання HMMWV (див. відео внизу) та машин інших брендів.

За словами військових логістів, українські майстерні вже освоїли виробництво гумових елементів, пластикових деталей, бронескла, металевих дверей, дахів, шин Run-Flat, радіаторів та навіть ремонт двигунів і автоматичних коробок передач.

Це дозволяє значно скоротити залежність від постачання деталей із-за кордону та швидше повертати техніку у стрій.



Навіть "донори" повертаються в стрій

Цікаво, що частина HMMWV надходила в Україну у так званій четвертій категорії технічного стану – фактично як донори запчастин. Однак українські механіки часто відновлювали навіть такі машини та повертали їх до експлуатації.

Поява власних броньованих дверей стала ще одним кроком до глибокої адаптації американських Humvee під реалії сучасної війни в Україні.