Україна отримає для фронту сотні нових роботизованих машин Gereon

У компанії заявили, що парк безпілотних наземних транспортних засобів Gereon в Україні збільшиться вп’ятеро порівняно з початковими постачаннями. Про це йдеться в релізі ARX Robotics.

Виробник уже називає себе найбільшим західним постачальником наземних роботизованих платформ для України. Частина машин вже працює на фронті, ще сотні перебувають у виробництві або готуються до передачі українським військовим.

Читайте також Німецькі універсальні роботи Gereon матимуть українське походження

Операційні можливості Gereon

Gereon RCS (Robotic Control and Survey) – це середньорозмірна, перевірена на полі бою, автономна та модульна безпілотна наземна система ARX.

Основна роль нових платформ – підтримка військових у небезпечних зонах без прямого ризику для особового складу.

Безпілотні машини застосовуватимуть для:

доставлення боєприпасів та спорядження;

евакуації поранених;

підвезення провізії;

виконання логістичних завдань на передовій;

роботи у районах із високою загрозою ударів або мінування.

Фактично йдеться про поступовий перехід частини фронтової логістики на роботизовані рішення.

НРК Gereon уже експлуатуються у військах, але такої техніки багато не буває: кожен взвод і навіть відділення мають бути забезпечені цими та подібними машинами. Фото: ARX

Україна нарощує парк наземних дронів

За даними компанії, українські структури планують закупити близько 25 тисяч безпілотних наземних систем лише протягом першого півріччя. Це один із найбільших темпів розгортання роботизованих платформ у сучасній війні.

Наземні дрони дедалі активніше використовують не лише для перевезення вантажів, а й для евакуації, розвідки та інженерних завдань.

Читайте також З Німеччини до України вперше прибудуть наземні роботи Gereon RCS та ще багато чого

Щоправда, є відмінність у визначенні типу цих машин. Якщо в Україні це НРК – наземний роботизований комплекс, то у Німеччині це БНТ – безпілотний наземний транспортний засіб (uncrewed ground vehicles – UGVs). Однак на характеристики це аж ніяк не впливає – суть одна.

Основні ТТХ НРК Gereon:

Автономія – ручний та автономний

Діапазон керування – до 4 км

Камери – тепловізор нічного бачення

Швидкість – 15 км/год

Час заряджання – 2,5 години

Діапазон ходу – 40 км

Час роботи – 72 години

Вантажність – до 500 кг

Конфігурація – модульна система ARX



"Ми спостерігаємо зміни в сучасних бойових операціях: безпілотні наземні системи більше не є нішевим потенціалом, а стають ключовим фактором та майбутньою основою передової логістики. Реалії поля бою показують, що безпілотні наземні системи стали незамінними для підтримки сил, зниження ризику для солдатів та збереження оперативної переваги, – зазначив генеральний директор і співзасновник ARX Robotics Марк Вітфельд

Операційні можливості Gereon багатогранні, починаючи від бойових завдань, логістичних застосувань та закінчуючи евакуаційними перевезеннями. Фото: ARX

Виробництво та підтримку розширять в Україні

У ARX Robotics також повідомили про намір посилити свою присутність в Україні. Компанія планує розширювати виробничі можливості разом із місцевими партнерами та відкривати нові майданчики для обслуговування техніки.

Окремий акцент роблять на навчанні українських операторів і розвитку технічної підтримки, щоб забезпечити швидкий ремонт та постійну готовність роботизованих платформ до роботи на фронті.