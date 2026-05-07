Украина получит для фронта сотни новых роботизированных машин Gereon

В компании заявили, что парк беспилотных наземных транспортных средств Gereon в Украине увеличится в пять раз по сравнению с начальными поставками. Об этом говорится в релизе ARX Robotics.

Производитель уже называет себя крупнейшим западным поставщиком наземных роботизированных платформ для Украины. Часть машин уже работает на фронте, еще сотни находятся в производстве или готовятся к передаче украинским военным.

Читайте также Немецкие универсальные роботы Gereon будут иметь украинское происхождение

Операционные возможности Gereon

Gereon RCS (Robotic Control and Survey) – это среднеразмерная, проверенная на поле боя, автономная и модульная беспилотная наземная система ARX.

Основная роль новых платформ – поддержка военных в опасных зонах без прямого риска для личного состава.

Беспилотные машины будут применяться для:

доставки боеприпасов и снаряжения;

эвакуации раненых;

подвоза провизии;

выполнения логистических задач на передовой;

работы в районах с высокой угрозой ударов или минирования.

Фактически речь идет о постепенном переходе части фронтовой логистики на роботизированные решения.

НРК Gereon уже эксплуатируются в войсках, но такой техники много не бывает: каждый взвод и даже отделение должны быть обеспечены этими и подобными машинами. Фото: ARX

Украина наращивает парк наземных дронов

По данным компании, украинские структуры планируют закупить около 25 тысяч беспилотных наземных систем только в течение первого полугодия. Это один из крупнейших темпов развертывания роботизированных платформ в современной войне.

Наземные дроны все активнее используют не только для перевозки грузов, но и для эвакуации, разведки и инженерных задач.

Читайте также Из Германии в Украину впервые прибудут наземные роботы Gereon RCS и еще много чего

Правда, есть различие в определении типа этих машин. Если в Украине это НРК – наземный роботизированный комплекс, то в Германии это БНТ – беспилотное наземное транспортное средство (uncrewed ground vehicles – UGVs). Однако на характеристики такое разночтение никак не влияет – суть одна.

Основные ТТХ НРК Gereon:

Автономия – ручной и автономный

Диапазон управления – до 4 км

Камеры – тепловизор ночного видения

Скорость – 15 км/ч

Время зарядки – 2,5 часа

Диапазон хода – 40 км

Время работы – 72 часа

Грузоподъемность – до 500 кг

Конфигурация – модульная система ARX



"Мы наблюдаем изменения в современных боевых операциях: беспилотные наземные системы больше не являются нишевым потенциалом, а становятся ключевым фактором и будущей основой передовой логистики. Реалии поля боя показывают, что беспилотные наземные системы стали незаменимыми для поддержки сил, снижения риска для солдат и сохранения оперативного преимущества, – отметил генеральный директор и соучредитель ARX Robotics Марк Витфельд

Операционные возможности Gereon многогранны, начиная от боевых задач, логистических применений и заканчивая эвакуационными перевозками. Фото: ARX

Производство и поддержку расширят в Украине

В ARX Robotics также сообщили о намерении усилить свое присутствие в Украине. Компания планирует расширять производственные возможности вместе с местными партнерами и открывать новые площадки для обслуживания техники.

Отдельный акцент делают на обучении украинских операторов и развитии технической поддержки, чтобы обеспечить быстрый ремонт и постоянную готовность роботизированных платформ к работе на фронте.