Украина получит для фронта сотни новых роботизированных машин Gereon

ФОТО: ARX|
Gereon и на себе 500 килограммов повезет, и прицеп при надобности может за собой потянуть
В компании заявили, что парк беспилотных наземных транспортных средств Gereon в Украине увеличится в пять раз по сравнению с начальными поставками. Об этом говорится в релизе ARX Robotics.
Производитель уже называет себя крупнейшим западным поставщиком наземных роботизированных платформ для Украины. Часть машин уже работает на фронте, еще сотни находятся в производстве или готовятся к передаче украинским военным.
Читайте также Немецкие универсальные роботы Gereon будут иметь украинское происхождение
Операционные возможности Gereon
Gereon RCS (Robotic Control and Survey) – это среднеразмерная, проверенная на поле боя, автономная и модульная беспилотная наземная система ARX.
Основная роль новых платформ – поддержка военных в опасных зонах без прямого риска для личного состава.
Беспилотные машины будут применяться для:
- доставки боеприпасов и снаряжения;
- эвакуации раненых;
- подвоза провизии;
- выполнения логистических задач на передовой;
- работы в районах с высокой угрозой ударов или минирования.
Фактически речь идет о постепенном переходе части фронтовой логистики на роботизированные решения.
НРК Gereon уже эксплуатируются в войсках, но такой техники много не бывает: каждый взвод и даже отделение должны быть обеспечены этими и подобными машинами. Фото: ARX
Украина наращивает парк наземных дронов
По данным компании, украинские структуры планируют закупить около 25 тысяч беспилотных наземных систем только в течение первого полугодия. Это один из крупнейших темпов развертывания роботизированных платформ в современной войне.
Наземные дроны все активнее используют не только для перевозки грузов, но и для эвакуации, разведки и инженерных задач.
Читайте также Из Германии в Украину впервые прибудут наземные роботы Gereon RCS и еще много чего
Правда, есть различие в определении типа этих машин. Если в Украине это НРК – наземный роботизированный комплекс, то в Германии это БНТ – беспилотное наземное транспортное средство (uncrewed ground vehicles – UGVs). Однако на характеристики такое разночтение никак не влияет – суть одна.
Основные ТТХ НРК Gereon:
- Автономия – ручной и автономный
- Диапазон управления – до 4 км
- Камеры – тепловизор ночного видения
- Скорость – 15 км/ч
- Время зарядки – 2,5 часа
- Диапазон хода – 40 км
- Время работы – 72 часа
- Грузоподъемность – до 500 кг
- Конфигурация – модульная система ARX
"Мы наблюдаем изменения в современных боевых операциях: беспилотные наземные системы больше не являются нишевым потенциалом, а становятся ключевым фактором и будущей основой передовой логистики. Реалии поля боя показывают, что беспилотные наземные системы стали незаменимыми для поддержки сил, снижения риска для солдат и сохранения оперативного преимущества, – отметил генеральный директор и соучредитель ARX Robotics Марк Витфельд
Операционные возможности Gereon многогранны, начиная от боевых задач, логистических применений и заканчивая эвакуационными перевозками. Фото: ARX
Производство и поддержку расширят в Украине
В ARX Robotics также сообщили о намерении усилить свое присутствие в Украине. Компания планирует расширять производственные возможности вместе с местными партнерами и открывать новые площадки для обслуживания техники.
Отдельный акцент делают на обучении украинских операторов и развитии технической поддержки, чтобы обеспечить быстрый ремонт и постоянную готовность роботизированных платформ к работе на фронте.