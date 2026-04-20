Скільки наземних безпілотників поїдуть на передову

Прийшло розуміння, що бойові, логістичні, евакуаційні роботи мають бути в кожному підрозділі, починаючи з відділення
НРК дедалі активніше виконують бойові та тилові завдання без участі людини — від логістики до евакуації. Лише за березень військові провели понад 9 тисяч місій із використанням таких систем.
Ключова мета – максимально автоматизувати фронтову логістику. У перспективі йдеться про переведення значної частини забезпечення підрозділів на роботизовані рішення.
Різке зростання закупівель
У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати 25 тисяч НРК – це більш ніж удвічі перевищує обсяги всього 2025 року.
Агенція оборонних закупівель ДОТ вже уклала 19 контрактів із виробниками на суму близько 11 млрд грн.
"Фокус – на створенні доступних і ефективних ударних НРК, які можна швидко масштабувати. Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. Мажмо забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт, – підкреслив очільник Міноборони Михайло Федоров.
Що змінюють для прискорення
Щоб уникнути затримок, відомство переглянуло підходи до контрактування:
- дозволено укладати угоди навіть за змін вартості продукції;
- синхронізовано фінансування;
- пришвидшено процедури закупівель.
Також створюється окремий центр компетенцій НРК, який координуватиме взаємодію між військовими, Генштабом і виробниками.
Ринок, що виріс з нуля
Ще на початку повномасштабної війни сегмент НРК фактично не існував. Сьогодні це повноцінна галузь, сформована за участі Brave1:
- понад 280 компаній
- більш як 550 розробок
- 175 грантів на розвиток
Інфографіка: Міноборони Украхни
Паралельно розвиваються бойові платформи, інженерні машини для розмінування та наземні дрони-камікадзе.
Фокус – масштаб і ефективність
У Міноборони наголошують: головне завдання – створити доступні та масові НРК, які можна швидко інтегрувати в бойові процеси.
Роботизація стає одним із ключових факторів сучасної війни, а Україна – одним із драйверів цього напрямку.