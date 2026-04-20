Скільки наземних безпілотників поїдуть на передову

НРК дедалі активніше виконують бойові та тилові завдання без участі людини — від логістики до евакуації. Лише за березень військові провели понад 9 тисяч місій із використанням таких систем.

Ключова мета – максимально автоматизувати фронтову логістику. У перспективі йдеться про переведення значної частини забезпечення підрозділів на роботизовані рішення.

Різке зростання закупівель

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати 25 тисяч НРК – це більш ніж удвічі перевищує обсяги всього 2025 року.

Агенція оборонних закупівель ДОТ вже уклала 19 контрактів із виробниками на суму близько 11 млрд грн.



"Фокус – на створенні доступних і ефективних ударних НРК, які можна швидко масштабувати. Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. Мажмо забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт, – підкреслив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Що змінюють для прискорення

Щоб уникнути затримок, відомство переглянуло підходи до контрактування:

дозволено укладати угоди навіть за змін вартості продукції;

синхронізовано фінансування;

пришвидшено процедури закупівель.

Також створюється окремий центр компетенцій НРК, який координуватиме взаємодію між військовими, Генштабом і виробниками.

Ринок, що виріс з нуля

Ще на початку повномасштабної війни сегмент НРК фактично не існував. Сьогодні це повноцінна галузь, сформована за участі Brave1:

понад 280 компаній

більш як 550 розробок

175 грантів на розвиток

Інфографіка: Міноборони Украхни

Паралельно розвиваються бойові платформи, інженерні машини для розмінування та наземні дрони-камікадзе.

Фокус – масштаб і ефективність

У Міноборони наголошують: головне завдання – створити доступні та масові НРК, які можна швидко інтегрувати в бойові процеси.

Роботизація стає одним із ключових факторів сучасної війни, а Україна – одним із драйверів цього напрямку.