Скільки наземних безпілотників поїдуть на передову

Міністерство оборони України прискорює постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) до війська та планує суттєво збільшити їх закупівлі вже у 2026 році. На перші шість місяців законтрактувано 25 тисяч НРК.
Війна увійшла в еру роботизованих машин: Україна стала світовим законодавцем конструкторської школи

ФОТО: сайт Міноборони|

Прийшло розуміння, що бойові, логістичні, евакуаційні роботи мають бути в кожному підрозділі, починаючи з відділення

Валентин Ожго
20 квітня, 12:20
НРК дедалі активніше виконують бойові та тилові завдання без участі людини — від логістики до евакуації. Лише за березень військові провели понад 9 тисяч місій із використанням таких систем.

Ключова мета – максимально автоматизувати фронтову логістику. У перспективі йдеться про переведення значної частини забезпечення підрозділів на роботизовані рішення.

Різке зростання закупівель

У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати 25 тисяч НРК – це більш ніж удвічі перевищує обсяги всього 2025 року.

Агенція оборонних закупівель ДОТ вже уклала 19 контрактів із виробниками на суму близько 11 млрд грн.


"Фокус – на створенні доступних і ефективних ударних НРК, які можна швидко масштабувати. Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. Мажмо забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт, – підкреслив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Що змінюють для прискорення

Щоб уникнути затримок, відомство переглянуло підходи до контрактування:

  • дозволено укладати угоди навіть за змін вартості продукції;
  • синхронізовано фінансування;
  • пришвидшено процедури закупівель.

Також створюється окремий центр компетенцій НРК, який координуватиме взаємодію між військовими, Генштабом і виробниками.

Ринок, що виріс з нуля

Ще на початку повномасштабної війни сегмент НРК фактично не існував. Сьогодні це повноцінна галузь, сформована за участі Brave1:

  • понад 280 компаній
  • більш як 550 розробок
  • 175 грантів на розвиток

Інфографіка: Міноборони Украхни

Паралельно розвиваються бойові платформи, інженерні машини для розмінування та наземні дрони-камікадзе.

Фокус – масштаб і ефективність

У Міноборони наголошують: головне завдання – створити доступні та масові НРК, які можна швидко інтегрувати в бойові процеси.

Роботизація стає одним із ключових факторів сучасної війни, а Україна – одним із драйверів цього напрямку.

