Сколько наземных беспилотников уедут на передовую

НРК все активнее выполняют боевые и тыловые задачи без участия человека – от логистики до эвакуации. Только за март военные провели более 9 тысяч миссий с использованием таких систем.

Ключевая цель – максимально автоматизировать фронтовую логистику. В перспективе речь идет о переводе значительной части обеспечения подразделений на роботизированные решения.

Резкий рост закупок

В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует законтрактовать 25 тысяч НРК – это более чем вдвое превышает объемы всего 2025 года.

Агентство оборонных закупок ДОТ уже заключило 19 контрактов с производителями на сумму около 11 млрд грн.



"Фокус – на создании доступных и эффективных ударных НРК, которые можно быстро масштабировать. Вместе с производителями зафиксировали ключевые вызовы: масштабирование производства, стандартизация, обучение, локализация компонентов, полигоны, интеграция в боевые процессы. Мы должны обеспечить бесперебойные поставки технологий на фронт, – подчеркнул глава Минобороны Михаил Федоров.

Что меняют для ускорения

Чтобы избежать задержек, ведомство пересмотрело подходы к контрактированию:

разрешено заключать соглашения даже при изменениях стоимости продукции;

синхронизировано финансирование;

ускорены процедуры закупок.

Также создается отдельный центр компетенций НРК, который будет координировать взаимодействие между военными, Генштабом и производителями.

Рынок, выросший с нуля

Еще в начале полномасштабной войны сегмент НРК фактически не существовал. Сегодня это полноценная отрасль, сформированная при участии Brave1:

более 280 компаний

более 550 разработок

175 грантов на развитие



Инфографика: Минобороны Украины

Параллельно развиваются боевые платформы, инженерные машины для разминирования и наземные дроны-камикадзе.

Фокус – масштаб и эффективность

В Минобороны отмечают: главная задача – создать доступные и массовые НРК, которые можно быстро интегрировать в боевые процессы.

Роботизация становится одним из ключевых факторов современной войны, а Украина – одним из драйверов этого направления.