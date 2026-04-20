Сколько наземных беспилотников уедут на передовую

Пришло понимание, что боевые, логистические, эвакуационные работы должны быть в каждом подразделении, начиная с отделения
НРК все активнее выполняют боевые и тыловые задачи без участия человека – от логистики до эвакуации. Только за март военные провели более 9 тысяч миссий с использованием таких систем.
Ключевая цель – максимально автоматизировать фронтовую логистику. В перспективе речь идет о переводе значительной части обеспечения подразделений на роботизированные решения.
Резкий рост закупок
В первом полугодии 2026 года Минобороны планирует законтрактовать 25 тысяч НРК – это более чем вдвое превышает объемы всего 2025 года.
Агентство оборонных закупок ДОТ уже заключило 19 контрактов с производителями на сумму около 11 млрд грн.
"Фокус – на создании доступных и эффективных ударных НРК, которые можно быстро масштабировать. Вместе с производителями зафиксировали ключевые вызовы: масштабирование производства, стандартизация, обучение, локализация компонентов, полигоны, интеграция в боевые процессы. Мы должны обеспечить бесперебойные поставки технологий на фронт, – подчеркнул глава Минобороны Михаил Федоров.
Что меняют для ускорения
Чтобы избежать задержек, ведомство пересмотрело подходы к контрактированию:
- разрешено заключать соглашения даже при изменениях стоимости продукции;
- синхронизировано финансирование;
- ускорены процедуры закупок.
Также создается отдельный центр компетенций НРК, который будет координировать взаимодействие между военными, Генштабом и производителями.
Рынок, выросший с нуля
Еще в начале полномасштабной войны сегмент НРК фактически не существовал. Сегодня это полноценная отрасль, сформированная при участии Brave1:
- более 280 компаний
- более 550 разработок
- 175 грантов на развитие
Параллельно развиваются боевые платформы, инженерные машины для разминирования и наземные дроны-камикадзе.
Фокус – масштаб и эффективность
В Минобороны отмечают: главная задача – создать доступные и массовые НРК, которые можно быстро интегрировать в боевые процессы.
Роботизация становится одним из ключевых факторов современной войны, а Украина – одним из драйверов этого направления.