Український перевізник встановив під Краковом європейський рекорд порушень

У районі Баліце поблизу Кракова інспектори Воєводської інспекції дорожнього транспорту провели 10 квітня планову перевірку зчленованої вантажівки українського перевізника. Водій фури виконував міжнародний рейс до України.

Здивуванню не було меж. Як повідомляє в офіційному релізі Інспекція дорожнього транспорту в Кракові, звичайний контроль швидко перетворився на серйозний інцидент через масштаб виявлених порушень.

Від тахографа до гальм і ще трішки

Найперше інспектори зафіксували проблеми з дотриманням режиму праці та відпочинку водія, а також порушення в роботі тахографа. Додатково виявлено невідповідності у транспортній документації, що стало підставою для подальших санкцій щодо перевізника.

Втім, ключовою причиною негайного відсторонення транспортного засобу від руху став технічний стан причепа.

Під час огляду інспектори виявили тріснутий гальмівний диск — дефект, який становить пряму загрозу безпеці, особливо під час руху з важким вантажем на швидкісній трасі.

Рекорд європейського статусу

За сукупністю порушень водій отримав 17 штрафів. Інспектори вилучили реєстраційні документи транспортних засобів та видали заборону на керування транспортними засобами до усунення недоліків.

За даними Краківської інспекції, вантажівку не можна було повернути на дорогу одразу після перевірки.

Проти перевізника розпочато адміністративне провадження. Також стягнуто заставу у розмірі 2400 злотих.

Покарання в ЄС легким не буває

Накладені штрафи можуть серйозно підірвати фінансовий стан перевізника.

Якщо звернути увагу тільки на одне порушення з тріснутим гальмівним диском на причепі (напівпричепі), що розглядається як небезпечний технічний дефект та загроза безпеці дорожнього руху, то це вже 2000 злотих.

Окрім 24,5 тис. гривень, якщо вище вказану суму конвертувати, Дорожня інспекція зазвичай конфіскує реєстраційне посвідчення причіпної системи.

Мораль, урок та висновок для інших

Інцидент біля Кракова укотре засвідчив: жорсткий контроль на дорогах ЄС та високі вимоги до технічного стану транспорту і дотримання правил перевезень стосується всіх транспортних засобів, незалежно від місяця їх реєстрації та прописки.