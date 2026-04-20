Украинский перевозчик установил под Краковом европейский рекорд нарушений

В районе Балице вблизи Кракова инспекторы Воеводской инспекции дорожного транспорта провели 10 апреля плановую проверку сочлененного грузовика украинского перевозчика. Водитель фуры выполнял международный рейс в Украину.

Удивлению не было предела. Как сообщает в официальном релизе Инспекция дорожного транспорта в Кракове, обычный контроль быстро превратился в серьезный инцидент из-за масштаба выявленных нарушений.

От тахографа до тормозов и еще немного

В первую очередь инспекторы зафиксировали проблемы с соблюдением режима труда и отдыха водителя, а также нарушения в работе тахографа. Дополнительно выявлены несоответствия в транспортной документации, что стало основанием для дальнейших санкций в отношении перевозчика.

Впрочем, ключевой причиной немедленного отстранения транспортного средства от движения стало техническое состояние прицепа.

При осмотре инспекторы обнаружили треснувший тормозной диск – дефект, который представляет прямую угрозу безопасности, особенно при движении с тяжелым грузом на скоростной трассе.

Рекорд европейского статуса

По совокупности нарушений водитель получил 17 штрафов. Инспекторы изъяли регистрационные документы транспортных средств и выдали запрет на управление транспортными средствами до устранения недостатков.

По данным Краковской инспекции, грузовик нельзя было вернуть на дорогу сразу после проверки.

Против перевозчика начато административное производство. Также взыскано залог в размере 2400 злотых.

Наказание в ЕС легким не бывает

Наложенные штрафы могут серьезно подорвать финансовое состояние перевозчика.

Если обратить внимание только на одно нарушение с треснувшим тормозным диском на прицепе (полуприцепе), что рассматривается как опасный технический дефект и угроза безопасности дорожного движения, то это уже 2000 злотых.

Кроме 24,5 тыс. гривен, если выше указанную сумму конвертировать, Дорожная инспекция обычно конфискует регистрационное удостоверение прицепной системы, что и было сделано.

Мораль, урок и вывод для других

Инцидент возле Кракова в очередной раз показал: жесткий контроль на дорогах ЕС и высокие требования к техническому состоянию транспорта и соблюдению правил перевозок касается всех транспортных средств, независимо от месяца их регистрации и прописки.