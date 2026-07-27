Українці масово страхують авто від ракет і дронів: скільки коштує воєнне КАСКО

Статистика першої половини 2026 року показує, що страхування автомобіля від обстрілу поступово перетворюється з рідкісної додаткової послуги на окремий масовий продукт. Про різке зростання попиту на так зване воєнне КАСКО повідомило видання Delo.ua, яке опитало компанії «ІНГО», ARX та «Арсенал Страхування».

Попит зріс у кілька разів

Компанія «ІНГО» за січень — червень 2026 року отримала 71,8 млн грн страхових платежів за програмами захисту автомобілів від воєнних ризиків. Це у 3,6 раза більше, ніж за відповідний період 2025 року, коли обсяг премій становив 19,7 млн грн.

Кількість застрахованих від обстрілів машин у компанії збільшилася у 2,6 раза та досягла 7300 автомобілів.

Зростання фіксує й «Арсенал Страхування». За перші п’ять місяців 2026 року продажі воєнного КАСКО у компанії збільшилися на 76%, а кількість автомобілів із таким захистом наблизилася до 10 тисяч. За спостереженнями страховика, серед різних видів приватного майна українці найчастіше страхують від війни саме автомобілі.

Виплати зростають швидше за продажі полісів

Страховики отримують більше платежів, але водночас значно частіше компенсують пошкодження.

«ІНГО» за шість місяців 2026 року виплатила власникам автомобілів 20,7 млн грн. За аналогічний період минулого року виплати становили лише 1,6 млн грн. Таким чином, їхній обсяг зріс майже у 13 разів.

ARX за перші п’ять місяців року виплатила 21 млн грн більш як за сотню пошкоджених автомобілів. «Арсенал Страхування» від початку повномасштабного вторгнення врегулювала понад 200 таких випадків на загальну суму більш як 46 млн грн.

Зростання виплат пояснюється не лише більшою кількістю атак. Суттєво подорожчали кузовні деталі, скло, оптика, електроніка та ремонтні роботи. Навіть відносно невелике пошкодження сучасного автомобіля уламками може коштувати сотні тисяч гривень.

За знищений BMW X7 виплатили 2 млн грн

Найпомітніший приклад стосується BMW X7, повністю знищеного внаслідок російської атаки у Дніпрі.

За даними учасників опитування Delo.ua, власник автомобіля отримав 2 млн грн. Це найбільша виплата серед наведених страховиками випадків.

Пошкоджене BMW X7. Ілюстративне фото Vlad Draguescu / Adevarul

Проте навіть повне знищення машини не завжди означає виплату її ринкової вартості. Результат залежить від страхової суми, встановленого ліміту, франшизи та того, чи не зменшувалася відповідальність компанії після попередніх виплат.

Тому власнику дорогого автомобіля важливо перевіряти не лише тариф, а й максимальну суму компенсації. Поліс із лімітом 1–2 млн грн не поверне повну вартість машини, яка коштує значно дорожче.

Чому водії почали частіше страхувати машини

Зміна ставлення до страхування збіглася з різким зростанням інтенсивності повітряних атак.

За офіційними даними Міністерства оборони, у травні 2026 року Росія застосувала проти України 8351 засіб повітряного нападу. У квітні їх було близько 6700. Українська ППО у травні перехопила 7588 дронів і ракет.

Навіть висока ефективність протиповітряної оборони не усуває ризику для автомобілів. Пошкодження можуть спричинити бойова частина, уламки дрона або ракети, елементи засобів ППО, вибухова хвиля, пожежа чи обвал конструкцій будинку.

Найбільше звернень очікувано виникає у великих містах, де автомобілі щільно припарковані біля багатоповерхівок, офісів і торгівельних центрів. Один удар може одночасно пошкодити десятки машин.

Знищені після обстрілу автомобілі. Фото Авто24

Скільки коштує воєнне КАСКО

Середня вартість окремого захисту від воєнних ризиків становить приблизно від 0,8% до 2% ціни автомобіля на рік. Конкретний тариф залежить від страхової суми, віку машини, терміну договору, франшизи та наявності звичайного КАСКО.

Для автомобіля вартістю 1 млн грн річний поліс може коштувати приблизно від 8 000 до 20 000 грн. Власнику машини за 2 млн грн варто орієнтуватися на 16 000 – 40 000 грн на рік.

Поліси можна оформляти не лише на рік. Окремі страховики пропонують захист на три або шість місяців. Такий формат може бути цікавим для власників, які хочуть застрахувати автомобіль на період перебування у великому місті або сезон інтенсивних поїздок.

Що пропонує «ІНГО»

Під час оформлення звичайного КАСКО додатковий воєнний ризик в «ІНГО» коштує від 1,08% вартості машини на рік. Для окремого поліса тариф стартує від 1,5%.

Компанія приймає легкові автомобілі віком до 12 років і вартістю до 6 млн грн. Максимальна виплата за окремими умовами може бути обмежена 3 млн грн.

Покриття не діє на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій. В окремих варіантах договору можуть застосовуватися додаткові географічні обмеження, тому територію дії потрібно перевіряти безпосередньо в полісі.

Як працює «Патронус»

Програма «Арсенал Страхування» має назву «Патронус». Річний тариф становить 1,99% страхової суми. Компанія також пропонує коротші строки захисту.

Поліс покриває пошкодження або знищення транспортного засобу через прямий чи опосередкований вплив ракет, безпілотників, боєприпасів, засобів ППО та їхніх уламків. Він не діє на окупованих територіях і в районах активних бойових дій.

Франшиза може становити 5% під час ремонту на визначеній умовами договору СТО та 10% у разі повного знищення автомобіля. Машину можна застрахувати на повну ринкову вартість, а страхова сума після виплати відновлюється відповідно до умов програми.

Що покриває «Залізний купол»

ARX пропонує окреме КАСКО «Залізний купол». Його можна придбати на три, шість або дванадцять місяців, навіть не маючи основного договору КАСКО у цій компанії. Ціна стартує від 0,8% вартості автомобіля.

Актуальні умови ARX передбачають страхування автомобілів віком до 15 років. Безумовна франшиза за окремим полісом становить 10% страхової суми. Якщо на момент події в ARX також діє визначений умовами продукт звичайного КАСКО, франшиза за воєнним ризиком може не застосовуватися.

Програма покриває не лише пряме влучання. Страховим випадком може бути ситуація, коли ракета або дрон пошкодили сусідню будівлю, а її уламки впали на автомобіль.

Воєнне КАСКО не замінює звичайне

Окремий поліс від воєнних ризиків зазвичай захищає лише від визначених договором наслідків бойових дій.

Якщо автомобіль потрапить у звичайну ДТП, його викрадуть або пошкодить дерево під час негоди, окреме воєнне КАСКО може не спрацювати. Наприклад, «Патронус» позиціюється саме як продукт, що покриває виключно воєнні ризики.

Повноцінне КАСКО з доданим воєнним покриттям коштуватиме дорожче, але захищатиме машину від ширшого переліку подій. Окремий дешевший поліс підійде власникові, який готовий самостійно нести ризики звичайних ДТП, але хоче отримати компенсацію у разі обстрілу.

На що дивитися в договорі

Низький відсоток тарифу не повинен бути головним критерієм. Значно важливіше зрозуміти, як саме розраховуватиметься виплата.

У договорі потрібно перевірити максимальну страхову суму, розмір франшизи та територію дії. Варто з’ясувати, чи поширюється захист на вибухову хвилю, пожежу, падіння будівельних конструкцій і уламки засобів ППО.

Окремої уваги потребує поняття повного знищення. Страховик може визнати автомобіль конструктивно загиблим, якщо вартість ремонту перевищує встановлену договором частку його ціни. Після цього з компенсації можуть відняти франшизу та вартість придатних залишків.

Також важливо уточнити, чи зменшується страхова сума після першої виплати. Інакше після ремонту одного пошкодження наступний випадок може покриватися вже на меншу суму.

Чи варто купувати такий поліс

Для власника недорогого старого автомобіля поліс може бути економічно сумнівним, особливо якщо франшиза становить значну частину вартості машини.

Натомість для нового, кредитного або преміального автомобіля захист від обстрілів виглядає значно логічніше. Навіть пошкодження панорамного даху, матричної фари, камер, радарів і кузовних деталей може коштувати більше за кілька років страхових платежів.

Особливо актуальним воєнне КАСКО є для водіїв, які постійно залишають машини просто неба у великих містах. Гараж або підземний паркінг зменшує ризик, але не усуває його повністю.

Зростання виплат показує, що цей страховий продукт уже не є суто маркетинговою пропозицією. Проте реальний захист визначається не назвою програми, а кількома сторінками умов договору, де записані ліміти, франшизи та винятки.