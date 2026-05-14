Укрпошта знову розпродає "буханки" та Land Cruiser: які авто виставили на аукціон

Серед лотів – легендарні УАЗи-"буханки", радянські "Волги" й "Жигулі", а також Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz та Volkswagen, що свого часу вважалися символами статусу.

Як йдеться у релізі поштового відомства, загальна стартова вартість техніки перевищує 7,7 млн грн.

Від радянської класики до "нульових".

У компанії кажуть: частина машин старша за незалежність України. Вони десятиліттями працювали на доставці пошти – від гірських сіл Закарпаття до прифронтових районів Донеччини.

Особливу увагу привертають УАЗи-"буханки", які роками доставляли пенсії, газети та посилки туди, де асфальт закінчувався ще десятки кілометрів тому.

Разом із ними на торги пішли й вантажні Mercedes-Benz Atego та Iveco Stralis із пробігом понад мільйон кілометрів. У компанії жартують: деякі з цих машин фактично "об’їхали земну кулю" понад 25 разів.

Land Cruiser як символ старої системи

Окремий блок лотів – Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz та Volkswagen, які закуповувалися ще у 2000-х для адміністративного та керівного складу.

В Укрпошті наголошують, що нинішня модель роботи вже інша: компанія більше не купує автомобілі для менеджменту, а робить ставку на оновлення логістики та магістральних перевезень.

Раніше держпідприємства могли існувати в реальності, де керівники їздили на Land Cruiser, а пошту по селах возили радянські УАЗи. Тепер компанія переходить на сучасний автопарк і автоматизовану логістику.

Старі авто продають заради нових

Усі кошти від продажу техніки підуть на відновлення автопарку, який суттєво постраждав через війну. Від початку повномасштабного вторгнення Укрпошта втратила понад 420 автомобілів.

Лише торік компанія придбала 160 нових вантажівок MAN та Iveco, а середній вік автопарку вдалося скоротити утричі – з 18 до 6 років.

В Укрпошті додають: нинішні лоти – це вже радше “автомобілі з історією”, які можуть зацікавити колекціонерів, майстрів або ентузіастів ретротехніки.