В чотири рази дешевше iPhone 17: на продаж виставили ВАЗ-2106 кабріолет

У Київській області виставили на продаж незвичний ВАЗ-2106, який перетворили на кабріолет. За автомобіль просять 14 000 гривень, а власник також готовий продати його окремими запчастинами.

За словами продавця, автомобіль перебуває на ходу. Двигун працює без нарікань, а ходова частина не потребує ремонту. Крім того, на машині встановлено практично новий комплект шин. Попри це на фото на фото видно калюжу під радіатором, відсутність корпусу повітряного фільтру, зняту карту задньої пасажирської двері та ще чимало інших дефектів.

Найцікавішою особливістю автомобіля є повністю зрізаний дах, завдяки чому класичний радянський седан перетворився на відкритий кабріолет. Такі переробки для моделей ВАЗ зустрічаються доволі рідко, адже завод ніколи не випускав серійних кабріолетів на базі “шістки”.

Попри незвичний зовнішній вигляд, подібні автомобілі зазвичай розглядають не як повноцінний транспорт для щоденної експлуатації, а як проект для відпочинку, виставок або подальшого тюнінгу.

Продавець зазначає, що автомобіль знаходиться у селі Устимівка Білоцерківського району Київської області. У разі відсутності інтересу до машини цілком її готові реалізувати по запчастинах.

За нинішню ціну у 14 тисяч гривень це один із найдоступніших кабріолетів, які можна знайти на українському ринку, хоча через суттєву переробку кузова покупцеві варто заздалегідь уточнити юридичні нюанси експлуатації такого автомобіля на дорогах загального користування.