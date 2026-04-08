В турецько-японських автобусах для нашої атомної станції виявився український слід

Транспорт уже почав отримавати яскраву фірмову айдентику АТ "НАЕК "Енергоатом" та філії "ПАЕС", тож його легко буде впізнати на дорогах регіону.

Про нове надходження техніки йдеться на офіційному ТГ-каналі Південноукраїнського енергокомплексу.

Де працюватимуть автобуси

Три автобуси з п'яти транспортники підприємства виведуть на обслуговування корпоративних маршрутів – автобуси возитимуть працівників на роботу та з роботи цілодобово за тризмінним графіком.

Вони замінять застарілий та зношений фізично транспорт. Окрім цього, в проміжках між змінами автобус буде використовуватися на інших завданнях, також службового призначення, в т.ч. для оперативних логістичних завдань.

Ще дві пасажирські машин будуть працювати на місцевих та міжміських перевезеннях середньої дальності.

Водії вдоволені: автобус гарно поводить себе як в стислих умовах міста, так і на заміських трасах. Фото: ПАЕС

Український слід турецьких автобусів

Автобуси Temsa Prestij SX виробляються в Туреччині з використанням японських деталей. Однак в їх комплектації є деякі українські компонентами.

Завод використовує зроблене в Україні скло, оздоблювальні матеріали салону тощо.

Це найоптимальніше поєднання якості, ціни та необхідної локальної складової.

"Автобуси виготовлені на платформі Mitsubishi. Основні комплектуючі – сама база, двигун, коробка перемикань – японські. Є багато турецького для локалізації і. що приємно, використано деякі українські компоненти. Ця модель ідеально підходить для щоденних перевезень: пневматична підвіска нівелює нерівності доріг, а екологічний двигун Євро-6 забезпечує економічність, екологічність. Роботу водія контролює тахограф, – розповідає начальник колони автотранспортного господарства ПАЕС Ігор Лук`яненко.

Безпека передусім

При виборі виробника та моделі в автопарку енергокомплексу керувалися трьома посталатами – безпека, зручність, екологія. Це все в нових пасажирських машинах присутнє.

Атобуси Prestij SX укомплектовані сучасними системами активної безпеки, серед яких антипробуксовочна система (ASR), антиблокувальна система гальм (ABS) і система контролю руху в смузі.

Півтори сотні коней не дуже вибагливі

Prestij має економічний 3-літровий дизельний двигун Mitsubishi Fuso на 150 к.с. Він працює упарі з механічною коробкою перемикання передач на 5 чи 6 ступенів худу.

Практика експлуатації цих пасажирських машин в Україні показує, що силовий агрегат при добре вивірений аеродинаміці та повній масі 8,16 т доволі економічний у споживанні дизеля – всього 15 літрів на 100 км.

Менеджери компанії "Авто-Регіон", яка є офіційним представником турецького виробника в Україні і по техніку якої Авто24 розповідала не раз, запевняють: знижений рівень споживання пального робить автобус економічно вигідним для перевізників.

З комфортом для людей

Салон автобуса для міських та міжміських перевезень середньої дальності Prestij SX налічує 29 пасажирських м`яких крісел із підголівниками, поруччям, пасками безпеки, індивідуальними обдувом та освітленням.

В салоні кондиціонер врятує від літньої спеки, а потужний обігрів вбереже від тріскучих морозів взимку. Водій отримав продуману ергономіку та ситеми допомоги, обігрів скла, хороші дзеркала,

На замовлення ПАЕС комплектацію Temsa Prestij SX розширили камерами заднього виду, автобуси для міжміських перевезень додатково – моніторами, мікрофонами, USB-роз’ємами для заряджання гаджетів.