В турецко-японских автобусах для нашей атомной станции оказался украинский след

Транспорт уже начал получать яркую фирменную айдентику АО “НАЭК ”Энергоатом“ и филиала ”ПАЭС“, поэтому его легко будет узнать на дорогах региона.

О новом поступлении техники говорится на официальном ТГ-канале Южноукраинского энергокомплекса.

Где будут работать автобусы

Три автобуса из пяти транспортники предприятия выведут на обслуживание корпоративных маршрутов – автобусы будут возить сотрудников на работу и с работы круглосуточно по трехсменному графику.

Они заменят устаревший и изношенный физически транспорт. Кроме этого, в промежутках между сменами автобус будет использоваться на других задачах, также служебного назначения, в т.ч. для оперативных логистических задач.

Еще две пассажирские машины будут работать на местных и междугородних перевозках средней дальности.

Водители довольны: автобус хорошо ведет себя как в сжатых условиях города, так и на загородных трассах. Фото: ПАЭС

Украинский след турецких автобусов в Турции

Автобусы Temsa Prestij SX производятся в Турции с использованием японских деталей. Однако в их комплектации есть некоторые украинские компонентами.

Завод использует сделанное в Украине стекло, отделочные материалы салона и т.д.

Это оптимальное сочетание качества, цены и необходимой локальной составляющей.

"Автобусы изготовлены на платформе Mitsubishi. Основные комплектующие – сама база, двигатель, коробка переключений – японские. Есть много турецкого для локализации и. что приятно, использованы некоторые украинские компоненты. Эта модель идеально подходит для ежедневных перевозок: пневматическая подвеска нивелирует неровности дорог, а экологичный двигатель Евро-6 обеспечивает экономичность, экологичность. Работу водителя контролирует тахограф, – рассказывает начальник колонны автотранспортного хозяйства ПАЭС Игорь Лукьяненко.

Безопасность прежде всего

При выборе производителя и модели в автопарке энергокомплекса руководствовались тремя посталатами – безопасность, удобство, экология. Это все в новых пассажирских машинах присутствует.

Атобусы Prestij SX укомплектованы современными системами активной безопасности, среди которых антипробуксовочная система (ASR), антиблокировочная система тормозов (ABS) и система контроля движения в полосе.

Полторы сотни лошадей не очень прихотливы

Prestij имеет экономичный 3-литровый дизельный двигатель Mitsubishi Fuso на 150 л.с. Он работает в паре с механической коробкой переключения передач на 5 или 6 ступеней.

Практика эксплуатации этих пассажирских машин в Украине показывает, что силовой агрегат при хорошо выверенной аэродинамике и полной массе 8,16 т довольно экономичен в потреблении дизеля – всего 15 литров на 100 км.

Менеджеры компании "Авто-Регион", которая является официальным представителем турецкого производителя в Украине и по технике которой Авто24 рассказывала не раз, уверяют: сниженный уровень потребления топлива делает автобус экономически выгодным для перевозчиков.

С комфортом для людей

Салон автобуса для городских и междугородных перевозок средней дальности Prestij SX насчитывает 29 пассажирских мягких кресел с подголовниками, поручнями, ремнями безопасности, индивидуальными обдувом и освещением.

В салоне кондиционер спасет от летней жары, а мощный обогрев убережет от трескучих морозов зимой. Водитель получил продуманную эргономику и ситемы помощи, обогрев стекла, хорошие зеркала,

По заказу ПАЭС комплектацию Temsa Prestij SX расширили камерами заднего вида, автобусы для междугородних перевозок дополнительно – мониторами, микрофонами, USB-разъемами для зарядки гаджетов.