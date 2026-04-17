В Україні повернуть обов’язковий техогляд для всіх авто: коли це станеться

Про повернення обовʼязкового техогляду для легкових автомобілів до 2027 року під час круглого столу щодо детінізації та регулювання автомобільного ринку України заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

За його словами, до кінця 2027 року Україна має ухвалити законодавчі зміни, які запровадять обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, у тому числі для легковиків, які зараз такого контролю не проходять, пише Авто24.

Техогляд для легковиків справді повертається

Тема обов’язкового техогляду для приватних легкових авто в Україні знову переходить із розряду чуток у площину конкретних строків. Якщо раніше про це говорили переважно як про одну з майбутніх реформ, то тепер уряд уже прямо називає дедлайн — кінець 2027 року.

Фактично йдеться про повернення системи, від якої Україна свого часу відмовилася для більшості легкових автомобілів. Наразі обов’язковий технічний контроль діє не для всіх: переважно його проходять комерційні вантажівки, автобуси та інші категорії транспорту, які працюють у сфері перевезень. Але в майбутньому правило має стати загальним.

Чому це взагалі відбувається

Причина тут не лише внутрішня. Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати правила у транспортній сфері з європейськими нормами. А в країнах ЄС періодичний технічний контроль — це базовий елемент системи безпеки дорожнього руху.

Саме тому уряд подає цю реформу не як бажання “ще щось ускладнити водіям”, а як частину євроінтеграційного пакета. Інакше кажучи, питання вже не в тому, чи буде техогляд, а в тому, в якій саме формі його запровадять і наскільки болісно це пройде для автовласників.

Найбільша проблема — не техніка, а політика

Попри формальну підтримку уряду, тема техогляду залишається дуже чутливою. І це легко зрозуміти. Для багатьох українців слова “обов’язковий техогляд” досі викликають асоціації не з безпекою, а з чергами, формальними перевірками та додатковими витратами.

Саме на це звернув увагу Сергій Деркач. За його словами, частина народних депутатів виступає проти такої ідеї, бо вважає, що під час війни запровадження нових витрат для громадян буде вкрай непопулярним рішенням. І це, мабуть, головний бар’єр для реформи вже зараз.

Бо якщо дивитися сухо, аргументів “за” у влади вистачає: безпека, стандарти ЄС, контроль технічного стану машин.

Але в політичній реальності все впирається в просте питання: хто пояснить людям, чому вони мають платити ще й за це саме тепер.

На дорогах теж хочуть перевіряти технічний стан машин

Окрема тема, яку озвучив Деркач, — технічні перевірки транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Тобто йдеться не лише про стаціонарний техогляд у визначений період, а й про можливість контролювати стан автомобіля прямо під час його експлуатації.

У країнах ЄС такий підхід давно не є чимось незвичним. Автомобіль можуть зупинити, перевірити і за результатами вирішити, чи може він далі брати участь у русі. В Україні такого механізму поки немає.

І тут проблема навіть не лише в законі. Для запуску такого контролю потрібні мобільні технічні комплекси, обладнання та навчені служби, які реально зможуть виконувати ці перевірки на практиці. Тобто реформа техогляду — це не просто новий закон, а ще й нова інфраструктура контролю.

Що це означає для водіїв

Для пересічного власника авто головний висновок поки такий: обов’язковий техогляд для легковиків в Україні не завтра, але вже точно не в якомусь абстрактному майбутньому. У влади є чіткий орієнтир — до кінця 2027 року.

Це означає, що в найближчі півтора-два роки українські водії ще не раз почують про нові законопроєкти, формати перевірок, вимоги до стану автомобіля і, звісно ж, про вартість усієї процедури. Останнє, найімовірніше, й стане головною темою для суперечок.

Бо якщо техогляд буде справді європейським, то він має перевіряти реальний технічний стан машини, а не існувати лише на папері. А це вже означає жорсткіші правила для автомобілів із проблемними гальмами, підвіскою, світлом, шинами чи екологічними системами.

Чи стане від цього безпечніше

Теоретично — так. І саме на цьому наполягає уряд. Якщо на дороги щодня виїжджатимуть технічно справніші машини, це має знизити ризики аварій, особливо тих, де причиною стає саме несправність авто.

Але на практиці все залежатиме від того, якою буде система. Якщо її побудують прозоро, з нормальними процедурами, цифровою перевіркою результатів і реальним контролем, то сенс у реформі є. Якщо ж це перетвориться на ще один бюрократичний ритуал з “доплатою за швидкість”, суспільна підтримка такого рішення зникне дуже швидко.

Висновок

Обов’язковий техогляд для всіх авто в Україні вже не виглядає теоретичною дискусією. Уряд прямо говорить про необхідність ухвалити відповідні зміни до кінця 2027 року. Формально все це подається як частина євроінтеграції та підвищення безпеки на дорогах. Але реальний успіх реформи залежатиме не від красивих формулювань, а від того, чи зможе держава зробити цю систему чесною, зрозумілою і не принизливою для водія.