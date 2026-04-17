В Украине вернут обязательный техосмотр для всех автомобилей: когда это произойдет

О возвращении обязательного техосмотра для легковых автомобилей до 2027 года во время круглого стола по детенизации и регулирования автомобильного рынка Украины заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

По его словам, до конца 2027 года Украина должна принять законодательные изменения, которые введут обязательный технический контроль для всех транспортных средств, в том числе для легковушек, которые сейчас такого контроля не проходят, пишет Авто24.

Техосмотр для легковушек действительно возвращается

Тема обязательного техосмотра для частных легковых авто в Украине снова переходит из разряда слухов в плоскость конкретных сроков. Если раньше об этом говорили преимущественно как об одной из будущих реформ, то теперь правительство уже прямо называет дедлайн - конец 2027 года.

Фактически речь идет о возвращении системы, от которой Украина в свое время отказалась для большинства легковых автомобилей. Сейчас обязательный технический контроль действует не для всех: преимущественно его проходят коммерческие грузовики, автобусы и другие категории транспорта, которые работают в сфере перевозок. Но в будущем правило должно стать общим.

Почему это вообще происходит

Причина здесь не только внутренняя. Украина взяла на себя обязательства гармонизировать правила в транспортной сфере с европейскими нормами. А в странах ЕС периодический технический контроль - это базовый элемент системы безопасности дорожного движения.

Именно поэтому правительство подает эту реформу не как желание “еще что-то усложнить водителям”, а как часть евроинтеграционного пакета. Иначе говоря, вопрос уже не в том, будет ли техосмотр, а в том, в какой именно форме его введут и насколько болезненно это пройдет для автовладельцев.

Самая большая проблема - не техника, а политика

Несмотря на формальную поддержку правительства, тема техосмотра остается очень чувствительной. И это легко понять. Для многих украинцев слова “обязательный техосмотр” до сих пор вызывают ассоциации не с безопасностью, а с очередями, формальными проверками и дополнительными расходами.

Именно на это обратил внимание Сергей Деркач. По его словам, часть народных депутатов выступает против такой идеи, потому что считает, что во время войны введение новых расходов для граждан будет крайне непопулярным решением. И это, пожалуй, главный барьер для реформы уже сейчас.

Потому что если смотреть сухо, аргументов “за” у власти хватает: безопасность, стандарты ЕС, контроль технического состояния машин.

Но в политической реальности все упирается в простой вопрос: кто объяснит людям, почему они должны платить еще и за это именно теперь.

На дорогах тоже хотят проверять техническое состояние машин

Отдельная тема, которую озвучил Деркач, - технические проверки транспортных средств непосредственно на дорогах. То есть речь идет не только о стационарном техосмотре в определенный период, но и о возможности контролировать состояние автомобиля прямо во время его эксплуатации.

В странах ЕС такой подход давно не является чем-то необычным. Автомобиль могут остановить, проверить и по результатам решить, может ли он дальше участвовать в движении. В Украине такого механизма пока нет.

И здесь проблема даже не только в законе. Для запуска такого контроля нужны мобильные технические комплексы, оборудования и обученные службы, которые реально смогут выполнять эти проверки на практике. То есть реформа техосмотра - это не просто новый закон, а еще и новая инфраструктура контроля.

Что это означает для водителей

Для рядового владельца авто главный вывод пока такой: обязательный техосмотр для легковушек в Украине не завтра, но уж точно не в каком-то абстрактном будущем. У власти есть четкий ориентир - до конца 2027 года.

Это значит, что в ближайшие полтора-два года украинские водители еще не раз услышат о новых законопроектах, форматах проверок, требованиях к состоянию автомобиля и, конечно же, о стоимости всей процедуры. Последнее, вероятнее всего, и станет главной темой для споров.

Потому что если техосмотр будет действительно европейским, то он должен проверять реальное техническое состояние машины, а не существовать только на бумаге. А это уже означает более жесткие правила для автомобилей с проблемными тормозами, подвеской, светом, шинами или экологическими системами.

Станет ли от этого безопаснее

Теоретически - да. И именно на этом настаивает правительство. Если на дороги ежедневно будут выезжать технически исправные машины, это должно снизить риски аварий, особенно тех, где причиной становится именно неисправность авто.

Но на практике все будет зависеть от того, какой будет система. Если ее построят прозрачно, с нормальными процедурами, цифровой проверкой результатов и реальным контролем, то смысл в реформе есть. Если же это превратится в еще один бюрократический ритуал с “доплатой за скорость”, общественная поддержка такого решения исчезнет очень быстро.

Вывод

Обязательный техосмотр для всех авто в Украине уже не выглядит теоретической дискуссией. Правительство прямо говорит о необходимости принять соответствующие изменения до конца 2027 года. Формально все это подается как часть евроинтеграции и повышения безопасности на дорогах. Но реальный успех реформы будет зависеть не от красивых формулировок, а от того, сможет ли государство сделать эту систему честной, понятной и не унизительной для водителя.