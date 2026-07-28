В Україні за пів року зменшилась кількість ДТП: названо головні причини аварій

За підсумками першого півріччя 2026 року на українських дорогах унаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 1177 людей (-13,9%), ще 13 522 людини (-2,7%) отримали травми. Про це свідчать дані патрульної поліції, оприлюднені Укравтопромом.

Загалом із січня по червень в Україні сталося 10 748 ДТП (-4,0%) із загиблими або травмованими. Серед жертв аварій — 72 дитини.

Причини ДТП

Найбільше смертельних випадків зафіксовано через перевищення безпечної швидкості руху. Саме ця причина призвела до загибелі 645 осіб, що робить її основним фактором смертельних аварій в Україні.

Другою за кількістю жертв стала неправильна зміна напрямку руху, не пов'язана з перестроюванням. Такі порушення стали причиною загибелі 75 людей.

Замикає трійку найнебезпечніших причин перехід проїжджої частини у невстановленому місці. Через це загинули 70 пішоходів.

Чому камери не допомогають

Поліція контролює встановлену швидкість руху, а левова частка ДТП відбувається через перевищення безпечної швидкості. Саме тому камери контролю швидкості не сприяють зменшенню аварійності, а лише створюють додаткове фінансове навантаження на автовласників.

Коли трапляється найбільше аварій

Статистика також показує, що найбільше дорожньо-транспортних пригод відбувається у вечірній час — між 17:00 та 19:00, коли інтенсивність руху традиційно є найвищою.

Найнебезпечнішим днем тижня у першому півріччі 2026 року стала неділя, коли патрульна поліція зафіксувала найбільшу кількість аварій із загиблими та постраждалими.

Опубліковані дані вкотре підтверджують, що дотримання безпечної швидкості, уважність під час маневрування та безпечний перехід дороги залишаються ключовими чинниками зниження аварійності на українських дорогах.