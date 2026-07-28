В Украине за полгода уменьшилось количество ДТП: названы главные причины аварий

По итогам первого полугодия 2026 года на украинских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 1177 человек (-13,9%), еще 13522 человека (-2,7%) получили травмы. Об этом свидетельствуют данные патрульной полиции, обнародованы Укравтопромом.

Всего с января по июнь в Украине произошло 10748 ДТП (-4,0%) с погибшими или травмированными. Среди жертв аварий - 72 ребенка.

Причины ДТП

Больше всего смертельных случаев зафиксировано из-за превышения безопасной скорости движения. Именно эта причина привела к гибели 645 человек, что делает ее основным фактором смертельных аварий в Украине.

Второй по количеству жертв стало неправильное изменение направления движения, не связанное с перестройкой. Такие нарушения стали причиной гибели 75 человек.

Замыкает тройку опаснейших причин переход проезжей части в неустановленном месте. В результате погибли 70 пешеходов.

Камеры не помогают

Полиция контролирует установленную скорость движения, а львиная доля ДТП происходит из-за превышения безопасной скорости. Именно поэтому камеры контроля скорости не способствуют уменьшению аварийности, а только создают дополнительную финансовую нагрузку на автовладельцев.

Когда происходит больше всего аварий

Статистика также показывает, что больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит в вечернее время – между 17:00 и 19:00, когда интенсивность движения традиционно самая высокая.

Самым опасным днем недели в первом полугодии 2026 стало воскресенье, когда патрульная полиция зафиксировала наибольшее количество аварий с погибшими и пострадавшими.

Опубликованные данные еще раз подтверждают, что соблюдение безопасной скорости, внимание во время маневрирования и безопасный переход дороги остаются ключевыми факторами снижения аварийности на украинских дорогах.