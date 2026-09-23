В Україні запроваджують нові вимоги до мотошоломів: чи доведеться водіям купувати нові

В Україні вперше запроваджують чіткі технічні вимоги до захисних властивостей мотошоломів. Відповідні положення містить постанова Кабінету Міністрів №389 , яка набуде чинності 27 вересня. Про особливості переходу на новий стандарт розповіли представники Укртрансбезпеки, патрульної поліції, Всесвітньої організації охорони здоров'я та громадських організацій під час пресконференції 22 вересня.

Чому в Україні змінюють вимоги до мотошоломів

Досі українські Правила дорожнього руху зобов'язували водіїв і пасажирів мотоциклів та мопедів користуватися застебнутими мотошоломами, однак не встановлювали конкретного стандарту їхньої безпеки. Через це формально виконати вимогу можна було навіть у дешевому виробі, захисні властивості якого ніхто не перевіряв.

Як раніше пояснював Auto24, проблема полягає не лише в небажанні мотоциклістів користуватися захисним спорядженням. Несертифікований шолом може створювати відчуття безпеки, хоча його конструкція не забезпечує належного захисту під час аварії.

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За даними, оприлюдненими під час пресконференції, у 2025 році в ДТП за участю мотоциклів і мопедів загинули 438 людей. За останні п'ять років смертність у таких аваріях у розрахунку на мільйон населення майже подвоїлася. Лише за перше півріччя 2026 року загинули 147 людей, а ще 2172 отримали травми.

Водночас, за результатами опитування 2025 року, понад 65% українських користувачів мототранспорту носять шоломи, проте лише 32% зазначили, що мають сертифіковане спорядження.

Що означає стандарт ECE 22.06

Новий технічний регламент запроваджує вимоги міжнародного стандарту ECE 22.06, який застосовують у багатьох європейських країнах. Він передбачає перевірку здатності шолома захищати голову за різних сценаріїв удару, а не лише під час одного стандартного випробування.

Зокрема, перевіряють поглинання енергії удару, стійкість конструкції, надійність системи фіксації та інші характеристики, від яких залежить захист голови мотоцикліста.

За інформацією ВООЗ, правильне використання якісного мотошолома може більш ніж у шість разів зменшити ризик смерті внаслідок ДТП та скоротити ризик травм головного мозку на величину до 74%.

Ольга Аліменко, технічна спеціалістка Бюро ВООЗ в Україні, наголошує, що самого запровадження стандарту недостатньо. Необхідно забезпечити доступність сертифікованих шоломів, поінформованість покупців і належний контроль продукції на ринку.

Чи потрібно міняти старий мотошолом

Нові правила не означають, що з 27 вересня всі мотоциклісти повинні терміново придбати нові шоломи. Постанова №389 насамперед регулює введення продукції в обіг, а не встановлює нову вимогу до водіїв під час кожної поїздки.

Крім того, шоломи, які були законно введені в обіг до набрання чинності постановою, не заборонятимуть продавати лише через їхню невідповідність новому технічному регламенту.

Водночас власникам старих або несертифікованих шоломів варто перевірити їхній стан і захисні характеристики. Особливо це стосується спорядження, яке вже побувало в аварії або має пошкодження корпусу.

Під час покупки нового шолома слід перевірити наявність маркування ECE. Воно містить літеру E в колі, номер країни, яка надала затвердження, та номер самого затвердження. Для відповідності новому стандарту потрібно звертати увагу на позначення серії 06.

Не менш важливо правильно підібрати розмір. Навіть сертифікований шолом не забезпечить належного захисту, якщо він вільно сидить на голові або його ремінець не застебнутий.

Коли почнуть перевіряти продавців

До кінця 2026 року триватиме адаптаційний період. Укртрансбезпека планує розпочати повноцінний ринковий нагляд за відповідністю мотошоломів новим вимогам із 2027 року.

Інспектори перевірятимуть маркування продукції та документи, які підтверджують її відповідність стандарту ECE 22.06. Якщо виявлять порушення, підприємцю спочатку нададуть час для їх усунення. Якщо цього не зробити, застосовуватимуть передбачені законодавством санкції.

Після включення мотошоломів до відповідного плану контролю перевірки здійснюватимуть і митні органи під час ввезення товарів в Україну.

Представниця ГО "Мотохелп" Олександра Глотова: висока ціна шолома сама собою не гарантує належного захисту. Тому покупцям варто орієнтуватися на підтверджену відповідність стандарту, а не лише на бренд чи вартість.

Чи штрафуватимуть за шоломи старого зразка

Запровадження технічного регламенту не означає автоматичного введення нових штрафів для мотоциклістів. Наразі правила зобов'язують водіїв і пасажирів мототранспорту користуватися застебнутими шоломами, а відповідальність за порушення цієї вимоги становить 510 гривень. Про чинні штрафи за порушення правил користування мотошоломами Auto24 розповідав раніше.

Наступним кроком громадські організації пропонують внести зміни до Правил дорожнього руху, щоб водії та пасажири були зобов'язані користуватися саме сертифікованими мотошоломами. Однак наразі це лише пропозиція, а не нова вимога до учасників дорожнього руху.

Представник патрульної поліції Дмитро Андрієнко: поліція вже проводить профілактичні заходи, присвячені використанню засобів пасивної безпеки. Водночас важливо не лише контролювати дотримання правил, а й пояснювати мотоциклістам, чому сертифікований шолом може врятувати життя.

Це особливо актуально на тлі збільшення кількості двоколісного транспорту на дорогах. Раніше Auto24 розповідав про правила безпечної взаємодії автомобілістів і мотоциклістів , адже навіть невелика помилка одного з водіїв може призвести до аварії з тяжкими наслідками.