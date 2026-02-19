В яких країнах українські водії частіше потрапляли в ДТП у 2025 році

За даними МСТБУ, у 2025 році за кордоном було врегульовано понад 14,8 тисячі страхових випадків за сертифікатами «зелена картка». Це на 6,8 відсотка менше, ніж у 2024 році.

Експерти пояснюють зниження кількості врегульованих випадків скороченням обсягу укладених договорів «Зелена картка». Причина — українці, які тривалий час перебувають за кордоном, переходять на місцеву реєстрацію автомобілів та оформлюють страхові поліси в країнах перебування.

Країни з найбільшою кількістю ДТП

Польща — майже 5 тисяч випадків. Середня страхова виплата становила близько 2,4 тисячі євро.

Німеччина — 2,8 тисячі випадків. Середня виплата — 4,6 тисячі євро, що майже вдвічі більше, ніж у Польщі.

Румунія — 865 випадків. Середня виплата — 4,2 тисячі євро.

Географія присутності

Польща зберігає лідерство за кількістю ДТП через найбільшу концентрацію українських водіїв та транзитний трафік. Водночас у Німеччині та Румунії середні суми страхових виплат істотно вищі, що може бути пов’язано з вищою вартістю ремонту, медичних послуг та компенсацій у цих країнах.

Загалом статистика свідчить про поступову зміну поведінки українських автовласників за кордоном: зменшення використання українських полісів «зелена картка» та перехід на локальні страхові системи.