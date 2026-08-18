Вантажівки віком від 20 років стають дедалі популярнішими: цікаві дані з Іспанії

Станом на кінець 2025 року в країні було зареєстровано 620 118 вантажівок із середнім віком 15 років. За рік парк зріс лише на 0,5%, а середній вік майже не змінився – у 2024 році він становив 15,1 року.

Про дослідження іспанців з посиланням на їхні джерела пише профільний ресурс 40ton.net.

Майже кожна третя – старше 20 років

Найпомітніші зміни відбулися серед найстаріших вантажівок. Частка машин віком понад 20 років зросла з 31,6% у 2024 році до 32,8% у 2025-му. Тобто майже кожна третя вантажівка в Іспанії експлуатується вже два десятиліття або й більше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас збільшилася й частка наймолодших машин – віком до п’яти років. За рік вона зросла з 19,5% до 21,4%.

А ось сегмент вантажівок середнього віку скоротився. Найбільше зменшилася кількість машин, яким від 15 до 20 років, тобто випущених приблизно у 2005–2010 роках.

Старі залишаються, "середні" зникають

Статистика свідчить про цікаву особливість іспанського ринку: власники не поспішають відмовлятися від найстаріших вантажівок із двигунами стандартів Євро-2, Євро-3 та старіших.

Натомість швидше зникають машини, які вже вважаються відносно сучасними, але за нинішніми мірками застаріли – передусім із двигунами Євро-4 та Євро-5.

Таким чином, іспанський автопарк одночасно "молодшає" за рахунок нових вантажівок і старішає через збереження найдовговічніших машин.