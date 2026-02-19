Вантажно-транспортні операції в шахтах переводять на електричний привід

Шведський виробник поставить п'ять 50-тонних електричних вантажівок Sandvik TH550B і п'ять 18-тонних електричних навантажувачів Toro LH518iB.

Як повідомляє im-mining.com, кінцевим отримувачем техніки буде підземна шахта Lamaque (Валь-д'Ор, Квебек). Там вже з літа 2023 року працює перша вантажівку Sandvik BEV, а трохи пізніше прийшла ще одна. Вони отримала схвальні відгуки від персоналу – не чадять, не ламаються й возять стільки ж, як і дизельна версія.

Працює без чаду й на кращій швидкості

Майже три роки експлуатації в підземній копальні двох акумуляторних електричних вантажівок Sandvik TH550B переконали в доцільності розширення такого парку. 50-тонні акумуляторні машини відразу інтегрувалися в операційну діяльність.

Електричні самоскиди Sandvik розроблені з урахуванням інноваційного акумуляторного блоку та електричної трансмісії. Фото: Sandvik

Бонус вийшов солідний: продуктивність вантажних зчленованих електромобілів зросла на 20%, при повному завантаженні підземний самоскид розвиває 14 км/год, тоді як дизельна вантажівка максимум тримає 8 км/год й при цьому чадить сильно.

З систомою самозаміни батарей

Обидві машини не тільки змінили екологічний ландшафт в підземній копальні, але й зменшили експлуатаційні витрати й забезпечили довгостроковий міжсервісний інтервал. Sandvik з системою самозміни акумуляторів, включаючи функції AutoSwap та AutoCorrect покращив доступність та безпеку обладнання, а класична для галузі система "піт-стоп" миттєво повертала техніку до роботи.

Боротова система Sandvik TH550B акуратно збирає та аналізує дані, що дозволяє операторам та персоналу контролювати та оптимізувати продуктивність вантажівки в режимі реального часу.

На цій підставі та більш сталому видобутку корисних копалин, а також з огляду успіх перших двох вантажівок BEV, в Eldorado вирішили розширити парк електрифікованих транспортних засобів, розмістивши замовлення вже на десять машин.

Відвантаження вже розпочалося

Замовлення на десять одиниць техніки в роботі. Перші два великовантажні самоскиди Sandvik TH550B з батареєю LFP 354 кВт-год і системою швидкої зміни акумулятора AutoSwap виробник поставив ще торік у жовтні.

Решту три вантажівки та п'ять 18-тонних навантажувачів компанія поставить з середини 2026 року до 2027 року.