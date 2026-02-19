Погрузочно-транспортные операции в шахтах переводят на электрический привод

Шведский производитель поставит пять 50-тонных электрических грузовиков Sandvik TH550B и пять 18-тонных электрических погрузчиков Toro LH518iB.

Как сообщает im-mining.com, конечным получателем техники будет подземная шахта Lamaque (Валь-д'Ор, Квебек). Там уже с лета 2023 года работает первый грузовик Sandvik BEV, а чуть позже пришел еще один. Они получила положительные отзывы от персонала – не чадят, не ломаются и возят столько же, как и дизельная версия.

Работает без угара и на лучшей скорости

Почти три года эксплуатации в подземном руднике двух аккумуляторных электрических грузовиков Sandvik TH550B убедили в целесообразности расширения такого парка. 50-тонные аккумуляторные машины сразу интегрировались в операционную деятельность.

Электрические самосвалы Sandvik разработаны с учетом инновационного аккумуляторного блока и электрической трансмиссии. Фото: Sandvik

Бонус получился солидный: производительность грузовых сочлененных электромобилей выросла на 20%, при полной загрузке подземный самосвал развивает 14 км/ч, тогда как дизельный грузовик максимум держит 8 км/ч и при этом чадит сильно.

С систомой самозамены батарей

Обе машины не только изменили экологический ландшафт в подземном руднике, но и уменьшили эксплуатационные расходы и обеспечили долгосрочный межсервисный интервал. Sandvik с системой самозамены аккумуляторов, включая функции AutoSwap и AutoCorrect улучшил доступность и безопасность оборудования, а классическая для отрасли система "пит-стоп" мгновенно возвращала технику к работе.

Боротова система Sandvik TH550B аккуратно собирает и анализирует данные, что позволяет операторам и обслуживающему персоналу контролировать и оптимизировать производительность грузовика в режиме реального времени.

На этом основании и более устойчивой добычи полезных ископаемых, а также учитывая успех первых двух грузовиков BEV, в Eldorado решили расширить парк электрифицированных транспортных средств, разместив заказ уже на десять машин.

Отгрузка уже началась

Заказ на десять единиц техники в работе. Первые два большегрузных самосвала Sandvik TH550B с батареей LFP 354 кВт-ч и системой быстрой замены аккумулятора AutoSwap производитель поставил еще в октябре прошлого года.

Остальные три грузовика и пять 18-тонных погрузчиков компания поставит с середины 2026 года до 2027 года.