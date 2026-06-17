Німецька "павутина": Rheinmetall представив мобільну пускову установку для дронів-камікадзе

Концепція мобільного прихованого розгортання ударних безпілотників у стандартних транспортних контейнерах та автомобільних надбудовах нагадує рішення, що привернули увагу військових після української операції із запуском дронів з вантажівок на території РФ 1 червня 2025 року. Про це розповідає Авто24.

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І хоча в релізі виробника про той епізод з українським ноу-хау на фурах з дронами не згадується, експерти Авто24 таку прив'язку зробили. І це не випадково – ідея лишається актуальною і розробники Rheinmetal її розширили, додали інновацій та привабливого опціону.

Пригадали цю фуру з контейнерними кіосками на платформі? Вона (скриншот Авто24 вгорі) та ще кілька таких уже увійшли в історію про першу у світі операцію за участі мобільних стартових столів бойових дронів, ідею яких підхопили німецькі розробники (фото Rheinmetal внизу)

Ставка на мобільність і швидке розгортання

Новинка є частиною розвідувально-ударної екосистеми Rheinmetall та створена для оперативного розгортання на різних носіях. За основу взято стандартний 20-футовий контейнер, у якому можуть розміщуватися до 18 баражуючих боєприпасів типу FV-014.

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Контейнер встановлюється на кузов автомобіля важкого класу чи причіп/напівпричіп. Таку транспортну надбудову оснащують автономною системою живлення, засобами зв'язку та дистанційного управління, що дозволяє тривалий час працювати без присутності обслуги.

За необхідності автономність може бути збільшена завдяки додатковому генератору.

Rheinmetall пропонує під такий контейнер як самохідне шасі чи причіпну платформу, так і стаціонарне розміщення такої системи на землі у полі, лісі чи серед міської забудови. Ілюстрація: Rheinmetall

Ударний рій під контролем одного оператора

Основним озброєнням CML стали баражуючі боєприпаси FV-014, створені на базі системи LMS (Loitering Munition System). Завдяки технології ройового управління кілька апаратів можуть запускатися одночасно та контролюватися одним оператором.

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За даними Rheinmetall, дальність ураження FV-014 сягає 100 кілометрів, а тривалість польоту становить до 70 хвилин. Відкрита архітектура комплексу також дозволяє інтегрувати інші типи боєприпасів залежно від вимог замовника.

Взагалі 20-футовий контейнер універсальний для перевезень автотранспортом, що робить його ходовим атрибутом в армійський логістиці, а тепер ще й у системі безпілотної авіації. Інфографіка: Авто24

Контейнер як універсальна бойова платформа

Однією з головних переваг системи є її сумісність із цивільною та військовою транспортною інфраструктурою. Стандартизований контейнер може перевозитися вантажівками, залізницею або морськими суднами, що значно спрощує логістику та забезпечує приховане переміщення.

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У Rheinmetall наголошують, що CML може працювати як стаціонарно, так і безпосередньо з транспортної платформи, на що робиться акцент – мобільність у сучасній війні дає переваги.

Розробник розширив функціонал системи CML, встановили гідравлічний механізм підіймання пускових шахт для кутової конфігурації запуску. Ілюстрація: Rheinmetall



Такий підхід відповідає сучасним тенденціям ведення війни, де вирішальними стають мобільність, швидкість перекидання сил і можливість непомітно розгорнути ударний потенціал у потрібному районі.