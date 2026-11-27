Як повідомляє видання Handelsblatt, резонансна пропозиція пролунала під час галузевої конференції в Берліні від Моріца Шуларіка. Економіст наголосив, що для країни головне – зберегти створення доданої вартості та робочі місця безпосередньо в Німеччині, а те, кому саме належатимуть заводи, є другорядним питанням.

На заході був присутній керівник берлінського корпоративного офісу VW Міхаель Янсен. За словами очевидців, слова про можливий перехід компанії під крило азійських конкурентів викликали помітний гомін та здивування в залі. Цікаво, що раніше в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung Шуларік зробив ще сміливіший прогноз. Він припустив, що такий китайський гігант, як BYD, цілком імовірно міг би придбати німецьку марку.

Однак наразі немає жодних ознак того, що китайці зверталися до керівництва у Вольфсбурзі або готують угоду – поки що це лише теоретичні роздуми авторитетного економіста, а не реальний бізнес-план.

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Чому взагалі виникла така ідея

Передумови для таких радикальних думок цілком очевидні, адже Volkswagen Group продовжує втрачати частку ринку під тиском китайських брендів не лише в Азії, а й у Європі. Зараз концерн перебуває в епіцентрі жорсткої реструктуризації та скорочення витрат. Шуларік вважає, що Євросоюз має дозволити китайським маркам продавати свої машини, але жорстко змусити їх будувати заводи в Європі.

Це можна зробити через вимоги локалізації для отримання субсидій або створення обов'язкових спільних підприємств. Фактично, це та сама стратегія, яку Китай десятиліттями застосовував до іноземних автовиробників на своїй території. Економіст констатує, що Німеччині доведеться змиритися з тим, що в цій сфері вона тепер виступає в ролі країни, що розвивається.

Масштабні скорочення вже почалися

Тим часом керівництво у Вольфсбурзі не чекає на гіпотетичних покупців і діє самостійно. Компанія активно просуває свій план розвитку до 2030 року, який передбачає звільнення ще близько 50 тисяч працівників на додачу до тих 50 тисяч, про які домовилися раніше.

До 2035 року автогігант планує скоротити свій модельний ряд майже вдвічі. Крім того, зараз під загрозою закриття опинилися чотири німецькі заводи в Емдені, Цвікау, Ганновері та Неккарзульмі. Затягування пасків доходить до найдрібніших деталей, оскільки група намагається стати більш компактною та конкурентоспроможною на тлі шаленого тиску з боку азійських конкурентів.