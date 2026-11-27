Как сообщает издание Handelsblatt, резонансное предложение прозвучало во время отраслевой конференции в Берлине Морица Шуларика. Экономист подчеркнул, что для страны главное – сохранить создание добавленной стоимости и рабочие места непосредственно в Германии, а то, кому будут принадлежать заводы, является второстепенным вопросом.

На мероприятии присутствовал руководитель берлинского корпоративного офиса VW Михаэль Янсен. По словам очевидцев, слова о возможном переходе компании под крыло азиатских конкурентов вызвали заметный говор и недоумение в зале. Интересно, что ранее в интервью газете Süddeutsche Zeitung Шуларик сделал еще более смелый прогноз. Он предположил, что такой китайский гигант как BYD вполне вероятно мог бы приобрести немецкую марку.

Однако пока нет никаких признаков того, что китайцы обращались к руководству в Вольфсбурге или готовят соглашение– пока это только теоретические размышления авторитетного экономиста, а не реальный бизнес-план.

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Почему вообще возникла такая идея

Предпосылки для таких радикальных мнений совершенно очевидны, ведь Volkswagen Group продолжает терять долю рынка под давлением китайских брендов не только в Азии, но и Европе. Сейчас концерн находится в эпицентре жесткой реструктуризации и сокращении расходов. Шуларик считает, что Евросоюз должен разрешить китайским маркам продавать свои машины, но жестко заставить их строить заводы в Европе.

Это можно сделать из-за требований локализации для получения субсидий или создания обязательных совместных предприятий. Фактически это та же стратегия, которую Китай десятилетиями применял к иностранным автопроизводителям на своей территории. Экономист констатирует, что Германии придется смириться с тем, что в этой сфере она теперь выступает в роли развивающейся страны.

Масштабные сокращения уже начались

Между тем руководство в Вольфсбурге не ожидает гипотетических покупателей и действует самостоятельно. Компания активно продвигает свой план развития к 2030 году, предусматривающий увольнение еще около 50 тысяч работников в дополнение к тем 50 тысячам, о которых договорились ранее.

К 2035 году автогигант планирует сократить свой модельный ряд почти вдвое. Кроме того, сейчас под угрозой закрытия оказались четыре немецких завода в Эмдене, Цвикау, Ганновере и Неккарзульме. Затягивание поясов доходит до мельчайших деталей, поскольку группа пытается стать более компактной и конкурентоспособной на фоне бешеного давления со стороны азиатских конкурентов.