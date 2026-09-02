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Військові замовили "тарганів": витривалі роботизовані машини "Тарган 200" вже відправилися на передову

Нововолинська громада передала військовим одразу вісім одиниць безпілотної техніки загальною вартістю 1,7 млн гривень. Обладнання придбали за запитами військових частин коштом платників податків громади.
Нововолинська громада відправила на фронт "тарганів"

ФОТО: novovolynsk.city|

Транспортний транш військовим сформували коштом платників податків Нововолинської громади

Валентин Ожго
logo2 вересня, 09:55
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Як повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй ФБ-сторінці, уся техніка уже в підрозділах за конкретними локаціями.

Хто що отримав

Для 14-ї окремої механізованої бригади закупили два наземні роботизовані комплекси "Тарган 200".

Ще два такі НРК разом із чотирма квадрокоптерами DJI Mavic 4 Pro отримала бригада "Любарт".

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"Тарган 200" – український повнопривідний колісний робот (див. про такі НРК відео внизу), призначений передусім для логістичних завдань та евакуації. Він може доставляти боєприпаси, спорядження й провізію на небезпечні ділянки, а також вивозити поранених із поля бою.

Три центнери вантажу везе без потуг

НРК має вантажність до 300 кг, запас ходу до 20 км і може працювати автономно до 48 годин. Дальність дистанційного керування становить до 2 км.

Усі колеса комплексу мають власні електроприводи, а керувати ним можна дистанційно, у напівавтоматичному або автоматичному режимі. Габарити "Таргана 200" – 1440×1120×1170 мм, кліренс – 210 мм.

Громада виконала заявки військових двох бригад на наземні та повітряні дистанційно керовані машини. Фото: novovolynsk.city

Окрім логістики та евакуації, платформа може використовуватися для встановлення бойових модулів. Також її можна залучати для підвезення FPV-дронів ближче до передових позицій, щоб оператори могли працювати з більш безпечної відстані.

Громада вже збирає на пікап

На цьому допомога військовим не завершується. Напередодні осені у Нововолинську провели збір на пікап для батальйону безпілотних систем Sirius 118-ї ОМБр, де служать захисники з Нововолинська та навколишніх громад.

Спільними зусиллями вдалося зібрати 164 тисячі гривень. Цей транспортний транш для військових ще в роботі, активно готується.

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