Військові замовили "тарганів": витривалі роботизовані машини "Тарган 200" вже відправилися на передову

Як повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй ФБ-сторінці, уся техніка уже в підрозділах за конкретними локаціями.

Хто що отримав

Для 14-ї окремої механізованої бригади закупили два наземні роботизовані комплекси "Тарган 200".

Ще два такі НРК разом із чотирма квадрокоптерами DJI Mavic 4 Pro отримала бригада "Любарт".

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"Тарган 200" – український повнопривідний колісний робот (див. про такі НРК відео внизу), призначений передусім для логістичних завдань та евакуації. Він може доставляти боєприпаси, спорядження й провізію на небезпечні ділянки, а також вивозити поранених із поля бою.

Три центнери вантажу везе без потуг

НРК має вантажність до 300 кг, запас ходу до 20 км і може працювати автономно до 48 годин. Дальність дистанційного керування становить до 2 км.

Усі колеса комплексу мають власні електроприводи, а керувати ним можна дистанційно, у напівавтоматичному або автоматичному режимі. Габарити "Таргана 200" – 1440×1120×1170 мм, кліренс – 210 мм.

Громада виконала заявки військових двох бригад на наземні та повітряні дистанційно керовані машини. Фото: novovolynsk.city

Окрім логістики та евакуації, платформа може використовуватися для встановлення бойових модулів. Також її можна залучати для підвезення FPV-дронів ближче до передових позицій, щоб оператори могли працювати з більш безпечної відстані.

Громада вже збирає на пікап

На цьому допомога військовим не завершується. Напередодні осені у Нововолинську провели збір на пікап для батальйону безпілотних систем Sirius 118-ї ОМБр, де служать захисники з Нововолинська та навколишніх громад.

Спільними зусиллями вдалося зібрати 164 тисячі гривень. Цей транспортний транш для військових ще в роботі, активно готується.